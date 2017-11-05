«ديوا» تحصد جائزة نموذج التميز للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة

دبي (الاتحاد)

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي أرفع جائزة في نموذج التميز للمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (EFQM)، لتصبح أول مؤسسة خارج أوروبا تحصل على جائزة تميز المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، وأول مؤسسة في تاريخ الجائزة تحصل عليها من المرة الأولى للترشح. وحققت هيئة كهرباء ومياه دبي نتيجة متفوقة في نطاق (750-800) نقطة، ليتم تصنيفها ضمن الفئة البلاتينية التي تضم كبرى الشركات والمؤسسات العالمية الرائدة في مجال التميز، والتي يتفوق أداؤها على نظيراتها حول العالم، مع وجود أدلة على استدامة التميز في المستقبل.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي « فازت الهيئة بجائزة الجهة الحكومية المتميزة في عام 2016 والجهة الحكومية الرائدة في عام 2017 وفق منظومة الجيل الرابع، حيث أسهمت مسيرة التميز مع برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز منذ إطلاقه قبل عشرين عاماً في تعزيز ثقافة التميز المؤسسي وترسيخ أسس التميز المستدام ونشر ممارساته. وتوفر الهيئة بيئة عمل إيجابية تسهم في رفع الكفاءة الفردية والمؤسسية من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مختلف عملياتنا، ومأسسة ثقافة التميز في الهيئة وبين جميع المعنيين في إطار نموذج الجودة الشاملة ومعايير التميز المستدام، فالتميز بالنسبة لنا برنامج عمل يوميا وفق استراتيجيات وخطط محددة ومدروسة بعناية يتكاتف في تنفيذها جميع موظفي الهيئة لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة وتحقيق سعادة المتعاملين والمجتمع بشكل عام».

وتهدف جائزة تميز المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة التي تأسست عام 1991، إلى تقدير دور الشركات والمؤسسات التي حققت مستويات بارزة من التميز المستدام في جميع مجالات نموذج تميز المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة.