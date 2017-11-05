فعاليات أبوظبي الاقتصادية والترفيهية تستعيد زخم النشاط في نوفمبر

رشا طبيلة (أبوظبي)

يحل شهر نوفمبر الجاري، لينقل أبوظبي إلى مرحلة حافلة من الفعاليات المتنوعة التي تعيد زخم النشاط للإمارة، وتجمع الفعاليات بين الترفيه والاقتصاد والرياضة، وترفع من إشغال فنادق أبوظبي من خلال توافد السياح من أوروبا والصين والخليج، إلى جانب نشاط ملحوظ من السياحة الداخلية.

فبحسب عاملين في القطاع، فإن نوفمبر يعد من أنشط أشهر السنة فيما يتعلق بالفعاليات والأحداث الدولية المهمة، التي تجذب سياح الأعمال والترفيه في آن.

وقال أمين دقاق، مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة لمجموعة «روتانا»، إن نوفمبر يعد من أنشط أشهر السنة فيما يتعلق بالفعاليات والأحداث سواء الترفيهية أو الاقتصادية، حيث تحتضن أبوظبي مجموعة من الفعاليات الاقتصادية التي تجذب سياح الأعمال مثل معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك»، و«أسبوع السفر الدولي»، إلى جانب سياح الرياضة والترفيه من خلال استضافة «سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1»، الذي يتخلله فعاليات ترفيهية وأحداث كثيرة، الأمر الذي يرفع من إشغال فنادق أبوظبي في هذه الفترة.

وأضاف دقاق أنه من المتوقع أن يرتفع إشغال فنادق روتانا خلال الربع الأخير من العام الحالي بنسبة 10% بسبب هذه الفعاليات.