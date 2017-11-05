«أراضي دبي» تمنح «بن غاطي» جائزة العملاق العقاري

دبي (الاتحاد)

منحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي شركة «بن غاطي» جائزة العملاق العقاري في «معرض دبي العقاري» الثالث بالهند، والذي يقام في مجمع «باندرا كورلا» في العاصمة مومباي تحت رعاية الدائرة في الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر.

وحصل بن غاطي على الجائزة نظراً للنمو الديناميكي لـ«بن غاطي للتطوير» والنجاح الناتج عن الابتكار والتميز والثقة. وتعمل الشركة في جميع أنحاء الدولة بقيمة استثمارية تزيد على 3 مليارات درهم بمحفظة تضم أكثر من 30 مشروعاً، بما في ذلك شراكتها الاستراتيجية في أبراج سواروفسكي سباركلالتي تقدر بمليار درهم في دبي مارينا. وتعمل «بن غاطي للتطوير» حالياً في جميع أنحاء دبي بما في ذلك «واحة دبي للسيليكون» و»الخليج التجاري» و»الجداف» و»مرسى دبي» و»جميرا فيليج سيركل» و»الليوان» و»مجمع دبي لاند ريزيدنس».