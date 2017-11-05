«عزيزي للتطوير» تشارك في معرض دبي العقاري 2017 في الهند

دبي (الاتحاد)

شاركت «عزيزي للتطوير» في معرض دبي العقاري المنعقد في مدينة مومباي بدولة الهند، في الفترة الممتدة من 3-5 نوفمبر 2017. ويأتي ذلك عقب الإعلان عن الاتفاقية الاستراتيجية التي أبرمتها الشركة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي في وقت سابق من العام الجاري، للعمل على تعزيز مكانة عالمياً كبيئة مناسبة للعمل والإقامة والاستثمار.

وخلال اليوم الافتتاحي للحدث، تم منح فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لـ عزيزي للتطوير جائزة المطور الطموح لهذا العام، وذلك خلال حفل توزيع جوائز Tycoon العقارية الذي أقيم في فندق تاج محل بمدينة بومباي.

وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «يتمثل الهدف من هذا المعرض في الترويج للمقومات والفرص العقارية المتنوعة في دبي لدى المستثمرين الهنود الذين يقبلون على الاستثمار في قطاع دبي العقاري خلال السنوات الماضية. وتلعب شركات التطوير العقاري دوراً مهماً في مساعدة المستثمرين وتمكينهم من امتلاك وحدات عقارية في إمارة دبي، من خلال توفير المشاريع المتنوعة التي تلبي مختلف المتطلبات. ونتطلع إلى توفير المزيد من الفرص لربط المشترين العالميين الذين يبحثون عن كسب قيمة عالية على استثماراتهم العقارية مع المطورين العقاريين من الإمارة الذين يرغبون في توسيع قاعدة عملائهم».

وبموجب الاتفاقية بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي وعزيزي للتطوير؛ ستعمل الشركة على الترويج للسوق العقاري في دبي لمختلف المستثمرين، وذلك عن طريق المعارض العقارية الميدانية في الهند و الصين وباكستان. بدوره، قال فرهاد عزيزي: «ستشهد دبي خلال الفترة المقبلة بروز العديد من المقومات والفرص الاستثمارية لاسيما مع اقتراب معرض إكسبو 2020، ويسعدنا التعاون مع أراضي دبي للترويج لهذا القطاع».