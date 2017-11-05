«دوبيزل» تكشف عن متوسط إيجارات المناطق القريبة من شواطئ دبي

دبي (الاتحاد)

كشفت منصة دوبيزل العقارية عن أسعار التأجير في 6 مناطق مختارة، بين يناير وسبتمبر 2017، تقع على بعد 10 دقائق فقط من أهم شواطئ دبي، وذلك بالتزامن مع حلول موسم الذهاب إلى الشاطئ. ومع أكثر من 150 ألف عقار للبيع والتأجير على منصة دوبيزل العقارية، تم تحديد هذه المناطق الـ 6 كخيارات مثالية للباحثين عن نمط حياة شاطئي في دبي. وشملت المناطق جميرا، السطوة، البدع، الوصل، جميرا بيتش ريزيدنس، ودبي مارينا.

وقال سامر عابدين، مدير عام دوبيزل العقارية «تضم دبي مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية في مواقع مركزية مثل ذا بيتش في جميرا بيتش ريزيدنس، وأحدث مشاريع مراس القابضة، لا مير، التي توفر للسكان خيار المعيشة في مجتمع نابض بالحياة على بُعد خطوات من الشاطئ». وإجمالاً، تم إدراج 64.580 عقارا للإيجار في هذه المناطق ال6 على منصة «دوبيزل» العقارية بين يناير وسبتمبر 2017 وهي واقعة على مقربة من الشواطئ الأكثر شعبية في دبي. وبرزت منطقة دبي مارينا لكونها الأكثر شعبية، مسجلة أكثر من 29.2 مليون عملية بحث خلال هذه الفترة، تليها جميرا بيتش ريزيدنس مع 7.3 مليون عملية بحث، والسطوة مع 2.9 مليون عملية بحث، وجميرا مع 1.7 مليون عملية بحث، والوصل مع 670 ألف عملية بحث، والبدع التي سجلت 495 ألف عملية بحث.

وتميّزت السطوة بكونها منطقة بعقارات ذات إيجارات معقولة بمتوسط 68 ألف درهم للشقق بغرفة نوم واحدة خلال هذه الفترة، وجاءت البدع في المرتبة الثانية بسعر 70 ألف درهم، تلتها دبي مارينا بإيجار 99 ألف درهم، والوصل ب109 آلاف درهم، وجميرا ب120 ألف درهم، وجميرا بيتش ريزيدنس ب121 ألف درهم. وكان الاتجاه مماثلاً مع الشقق المكوّنة من غرفتي نوم في هذه المناطق.