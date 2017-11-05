«تنظيم الاتصالات» تتلقى 23.7 ألف شكوى

حاتم فاروق (أبوظبي)

تلقت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات بالدولة نحو 23694 شكوى من عملاء القطاع منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر الماضي، تتعلق بمستوى جودة الخدمات المقدمة من شركتي «اتصالات» و«دو»، بحسب بيانات إحصائية صادرة عن الهيئة أمس.

وكشفت البيانات الإحصائية، أن عملاء شركة الإمارات للاتصالات «اتصالات» تقدموا بنحو 13285 شكوى تتعلق بجودة الخدمات خلال العشرة أشهر الأولي من العام الجاري، فيما كان نصيب شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» نحو 10409 شكاوى خلال نفس الفترة.

وقالت الهيئة تعليقاً على صدور البيانات الإحصائية إن تقرير شكاوى العملاء والمشتركين بقطاع الاتصالات المحلي جاء ضمن جهود الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في تحسين خدمة العملاء ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة، وبما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي في ضمان تقديم الخدمات للعملاء وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

أما بخصوص مستوى رضا العملاء عن الخدمات المقدمة من الشركات المشغلة للقطاع، أفادت البيانات أن الهيئة تلقت نحو 23305 شكوى منذ بداية العام وحتى نهاية أكتوبر، بواقع 13002 شكوى من عملاء «اتصالات» ونحو 10303 شكاوى من عملاء «دو».