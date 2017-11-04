قاض إسباني يأمر باعتقال رئيس إقليم كاتالونيا المعزول

مدريد (وكالات)

قالت المحكمة العليا الإسبانية في بيان أمس الجمعة إن أحد القضاة أصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس إقليم كاتالونيا المعزول كارلس بوتشيمون وأربعة من أعضاء حكومته السابقين وجميعهم حالياً في بلجيكا. وتوجه بوتشيمون ومساعدوه إلى بلجيكا بعدما أقال رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي حكومة قطالونيا عقب ساعات من إعلان برلمان الإقليم الاستقلال عن إسبانيا يوم الجمعة الماضي.

ويواجه بودجمون وزملاؤه تهم التمرد ونشر الفتنة وإساءة استخدام المال العام وخيانة الأمانة. ورفض القاضي طلب بوتشيمون الشهادة عبر دائرة تلفزيونية من بلجيكا.

وكان بوتشيمون قد قال أمس إنه «مستعد» للترشح للانتخابات المبكرة المقررة في 21 ديسمبر.

وأوضح في تصريح لتلفزيون (آر.تي.بي.إف) البلجيكي الرسمي أمس «إنني مستعد للترشح.. من الممكن إدارة حملة من أي مكان». وأضاف قائلا «نعتبر أنفسنا حكومة شرعية. ينبغي الاستمرار لإبلاغ العالم بما يجري في إسبانيا.. لن تكون الانتخابات حيادية ومستقلة وطبيعية والحكومة (حكومة كاتالونيا) في السجن».