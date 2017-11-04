بالصور.. ولي عهد الشارقة: قواتنا المسلحة الدرع الحامي لمكتسبات الوطن وصون مقدراته

الشارقة (وام)
أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن القوات المسلحة الإماراتية محط فخرنا واعتزازنا، فهي الدرع الواقي والحصن الحصين الذي يحمي مكتسبات الوطن، ويصون خيراته ومقدراته.
جاء ذلك خلال حضور سموه عصر أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، العرض العسكري «حصن الاتحاد 2» الذي نظمته القوات المسلحة على كورنيش الخان في الشارقة أمام حشد جماهيري كبير من أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، حيث عكست العروض الحية القدرات الاحترافية لأفراد القوات المسلحة.
كما شهد العرض العسكري إلى جانب سموهم، الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي الدكتور عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، وزير تطوير البنية التحتية، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي، رئيس أركان القوات المسلحة، وخولة الملا، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، والفريق سيف الشعفار، وكيل وزارة الداخلية، وعدد من قيادات ورؤساء هيئات وكبار ضباط تشكيلات القوات المسلحة وقيادات وزارة الداخلية وكبار المسؤولين، وجمع من المدعوين. ... المزيد