بالصور.. ولي عهد الشارقة: قواتنا المسلحة الدرع الحامي لمكتسبات الوطن وصون مقدراته

الشارقة (وام)

أكد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، أن القوات المسلحة الإماراتية محط فخرنا واعتزازنا، فهي الدرع الواقي والحصن الحصين الذي يحمي مكتسبات الوطن، ويصون خيراته ومقدراته.

جاء ذلك خلال حضور سموه عصر أمس، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، العرض العسكري «حصن الاتحاد 2» الذي نظمته القوات المسلحة على كورنيش الخان في الشارقة أمام حشد جماهيري كبير من أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، حيث عكست العروض الحية القدرات الاحترافية لأفراد القوات المسلحة.