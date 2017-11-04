بن لادن بمذكراته: ارسلوا أفكاري إلى قطر فهي المؤهلة لحمل المسؤولية

أبوظبي (مواقع إخبارية)
في مفاجأة من العيار الثقيل، جاءت في مذكرات أسامة بن لادن، التي أفرجت عنها يوم الأربعاء الماضي المخابرات الأميركية، دون أسامة بن لادن أنه يحتاج إلى نقل أفكاره حول «الثورات العربية» إلى نجله حمزة، والذي من المفترض أن يذهب إلى قطر، مادحاً قطر وقائلا «ثبت أنها هي الجهة المؤهلة لتحمل هذه المسؤوليات، وهي الجهة الأسلم لتلافي الأزمات».
وقال موقع «اليوم السابع» المصري: تظهر المذكرات التي جاءت في 225 صفحة، وعثرت عليها المخابرات الأميركية خلال الغارة التي قادتها على منزل أسامة بن لادن في منطقة أبوت أباد في باكستان والتي أدت لمقتله، وذلك في مايو من عام 2011، اهتمام أسامة بن لادن المطلق بثورات الربيع العربي والتي احتلت أحداثها أغلب المذكرات، وكذلك اهتمامه البالغ بالثورة الليبية ودعمه بعض الفصائل المقاتلة هناك، وتواصله مع أفراد مجموعاته المختلفة أثناء الثورات.
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كما اعتمد بن لادن على الجزيرة بشكل أساسي في متابعة الأخبار الخاصة بأفرع التنظيم الأخرى في البؤر المختلفة حول العالم، وكان ينتهج منهج القناة القطرية الإعلامي في الهجوم الشرس على دول الخليج خاصة، والدول العربية بشكل عام.
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وجدير بالذكر أن وكالة المخابرات المركزية الأميركية نشرت نحو 470 ألف ملف وجُدت في جهاز الكمبيوتر الخاص بزعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن الذي تمت مصادرته خلال مداهمة مخبئه في 2011.