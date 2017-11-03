اكتشاف نوع نادر من قردة «اورانغ اوتان» بإندونيسيا

واشنطن (أ ف ب)

شهدت جزيرة سومطرة في إندونيسيا، اكتشاف نوع جديد من قردة «اورانغ اوتان»، على ما أعلن علماء، مشيرين إلى أن العدد الصغير لهذه الحيوانات يجعلها من أكثر القردة عرضة للاندثار حول العالم.

وأوضح معدو الدراسة الذين نشرت نتائج أعمالهم في مجلة «كارنت بايولوجي»، أن هذا أول نوع جديد من القردة الكبيرة يتم تأكيد وجوده علمياً منذ اكتشاف نوع من قردة «بونوبو» في جمهورية الكونغو الديمقراطية سنة 1929.

وقال مايكل كورتسن من جامعة زيوريخ السويسرية، «اكتشاف نوع جديد من القردة الكبيرة أمر لا يحصل كل يوم، وهذا ما يجعل اكتشافنا مثيراً جداً للاهتمام».

أما اريك ميارد من الجامعة الوطنية الأسترالية، فقد لفت من ناحيته إلى أن «القردة الكبيرة هي من الأجناس الحيوانية التي يُجرى في شأنها أكبر عدد من الدراسات في العالم».

هذا النوع الجديد من قردة «اورانغ اوتان» سمي «تابانولي» (واسمه العلمي «بونغو تابانوليينسيس») وهو يعيش في منطقة باتانغ تورو في شمال سومطرة وتُقدر أعداده بحوالي 800 قرد.

ومع هذا الاكتشاف، يرتفع عدد الأجناس المعروفة من قردة اورانغ اوتان إلى ثلاثة.

وحذر العلماء من أنه في حال تم القضاء على ثمانية فقط من الحيوانات الـ 800 المتبقية من هذه الفصيلة سنوياً، فإن هذا النوع قد يندثر.