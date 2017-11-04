خادم الحرمين يدعو لإقامة صلاة استسقاء الاثنين

الرياض (وكالات)

دعا خادم الحرمين الشريفين، العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية بعد غد «الاثنين»، وفي بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي أوردته وكالة الأنباء الرسمية (واس) حث خادم الحرمين الشريفين «كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا مع الإلحاح في الدعاء سائلًا الله جلت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعاً إلى حين».