مفتي مصر: منتدى الشباب بشرم الشيخ رسالة سلام من أرض الكنانة للعالم

أحمد شعبان (القاهرة)

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، أن عقد منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ والذي تنطلق فعالياته اليوم ويستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، يمثل رسالة سلام لنشر التسامح والعيش المشترك من أرض الكنانة مصر إلى كل العالم.

وأوضح مفتي مصر في بيان، أن عقد منتدى الشباب في مصر بمشاركة أكثر من 3 آلاف شاب ومسؤولين من مختلف دول العالم، يعكس إيمان مصر بقيمة ومكانة الشباب ودورهم الكبير في تحقيق التنمية والبناء والنهوض بالدولة. وأشار مفتى مصر إلى اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتقديم كافة الدعم اللازم لهم تقديراً لمكانتهم ودورهم المحوري في تحقيق التعمير والبناء بسواعدهم الفتية.

وشدد المفتي على أن الإسلام يهتم بالشباب ويقدر جيداً دورهم في البناء والتعمير ويرسخ أسس العيش المشترك ونشر الحوار والتسامح ونبذ الصدام والتشدد والغلو، وأضاف مفتى مصر أن مشاركة هذا الكم الكبير من الشباب من مختلف أنحاء العالم ومختلف الجنسيات يعكس القيمة والأهمية الكبيرة للتعارف والحوار والعيش المشترك انطلاقاً من قول المولى عز وجل «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا»، ما يرسخ قيم التعايش والعيش المشترك والحوار بين مختلف الأديان والحضارات والثقافات.