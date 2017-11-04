مفتي مصر: منتدى الشباب بشرم الشيخ رسالة سلام من أرض الكنانة للعالم

أحمد شعبان (القاهرة)
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، أن عقد منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ والذي تنطلق فعالياته اليوم ويستمر حتى 10 نوفمبر الجاري، يمثل رسالة سلام لنشر التسامح والعيش المشترك من أرض الكنانة مصر إلى كل العالم.
وأوضح مفتي مصر في بيان، أن عقد منتدى الشباب في مصر بمشاركة أكثر من 3 آلاف شاب ومسؤولين من مختلف دول العالم، يعكس إيمان مصر بقيمة ومكانة الشباب ودورهم الكبير في تحقيق التنمية والبناء والنهوض بالدولة. وأشار مفتى مصر إلى اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتقديم كافة الدعم اللازم لهم تقديراً لمكانتهم ودورهم المحوري في تحقيق التعمير والبناء بسواعدهم الفتية.
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