الجزائر: اعتقال 3 متهمين بدعم إرهابيين



تاريخ النشر: السبت 04 نوفمبر 2017 الجزائر (د ب أ) أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر أمس، بأن مفرزة للجيش، وفي إطار مكافحة الإرهاب ووفقا للمعلومات المتوافرة، اعتقلت ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تيارت غربي البلاد، وكان إرهابياً يسمى «ر. بولا» المكنى «عبد الله»، سلم نفسه أمس الأول، للسلطات العسكرية بولاية تمنراست اقصى جنوب البلاد، حيث كان بحوزته مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وخزنة ذخيرة مملوءة. كما اعتقلت مفرزة أخرى للجيش عبر التنسيق مع جهاز الشرطة، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية بومرداس القريبة من العاصمة الجزائرية، فيما دمرت مفرزة أخرى لغما تقليدي الصنع بولاية البويرة التي تقع على مسافة 95 كيلومترا شرقي العاصمة الجزائر.