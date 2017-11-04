43 جريحاً من الجيش الليبي في معارك بنغازي خلال أكتوبر

بنغازي - القاهرة (د ب ا)

أفادت مصادر عسكرية وطبية متطابقة بأن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث استقبل 43 جريحًا من قوات الجيش التابع لمجلس النواب المنتخب، جراء المواجهات المسلحة مع التنظيمات الإرهابية في مدينة بنغازي، خلال شهر أكتوبر الماضي، وقالت المصادر لـ«بوابة الوسط» أمس، إن الجرحى بينهم من تلقى العلاج وغادر المستشفى، ومنهم من لا يزال يتلقى العلاج، وآخرون غادروا البلاد لاستكمال العلاج في الخارج.

كان مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث تسلم جثامين أربعة قتلى، و72 جريحًا من الجيش الليبي خلال شهر سبتمبر الماضي، جراء المواجهات المسلحة في مدينة بنغازي.

يشار إلى أن المشير خليفة حفتر، الذي عينه مجلس النواب قائداً عاماً لـ«الجيش الوطني الليبي»، قد أعلن في يوليو الماضي تحرير مدينة بنغازي شرقي ليبيا بأكملها من العناصر الإرهابية،