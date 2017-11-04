الظفرة و عجمان «القاسم المشترك» في «موقعة التناقضات»!

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

رغم التساوي في عدد النقاط الست، إلا أن الظفرة وعجمان يعيشان حالة من التناقض الفني والمعنوي، قبل مباراتهما مساء اليوم، ولم يذق صاحب الأرض طعم الفوز منذ 44 يوماً، وتحديداً منذ تفوقه على الشارقة بهدفين في الجولة الثانية، وغابت نغمة الانتصارات في أربع جولات، بالتعادل مرتين، والخسارة في مثلهما، وبالتالي تعتبر مباراة اليوم بمثابة المنعطف المهم أمامه، لوقف النزيف، ولن تكون المهمة سهلة، في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق.

والصدفة قادت عجمان في الموسم الحالي، إلى «نسخ مسيرة» الظفرة، خلال الموسم الماضي، وخسر الأخير أربع مباريات متتالية، قبل أن ينتزع الفوز، في الجولتين الخامسة والسادسة، والحال ينطبق على عجمان في الموسم الحالي، وبعد أن تذوق «البرتقالي» مرارة التعثر أمام الجزيرة، وشباب الأهلي دبي، ودبا الفجيرة والعين، نجح في تجاوز النصر والإمارات في الجولتين الخامسة والسادسة، ويضيف لرصيده أول ست نقاط.ويتطلع الظفرة إلى تعزيز تفوقه على عجمان بالدوري، إذ سبق له الفوز 3 مرات مقابل فوزين لـ «البرتقالي».

زايد الحمادي: المنعطف الحاد

وصف زايد الحمادي حارس الظفرة مواجهة عجمان بالمنعطف الحاد، الذي يحتمل الفوز، لأنه يدفع الفريق إلى التقدم على لائحة الترتيب، بعد غياب نغمة الانتصارات في الجولات الأربع الماضية.

وأكد الحمادي أن المباراة تشكل تحدياً خاصاً للاعبي الظفرة الذين ينظرون إلى منافسهم باحترام كبير، من دون التقليل من قدراته الفنية، مشيراً إلى أن خسائر «البرتقالي»، لا تعكس ما يتمتع به من مستوى فني متطور.

بكاري كونيه: مستعدون بالمعنويات العالية

أعرب الإيفواري بكاري كونيه لاعب عجمان عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق في آخر مباراتين، مؤكداً أنهم يبذلون قصارى جهدهم في مباراة اليوم أمام الظفرة، من أجل الحصول على نتيجة إيجابية، تعزز من مركزهم في جدول الترتيب، رغم صعوبة المباراة التي تقام على أرض المنافس، وقال: جاهزون بصورة جيدة والروح المعنوية عالية، خاصة بعد زيارة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس النادي للفريق في التدريب.