اختتام مهرجان الشيخ زايد للهجن في وادي رم

يوسف الزعبي (وادي رم)

برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، توج معالي اﻟﺸﯿﺦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﺣﻤﺪان بن محمد آل نهيان ﻣﺴﺘﺸﺎر صاحب السمو رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎد ﺳﺒﺎﻗﺎت الهجن والأمير عاصم بن نايف نائب رئيس اتحاد الفروسية الملكي الأردني، الفائزين في ختام مهرجان الشيخ زايد للهجن العاشر الذي أقيم أمس في منطقة الديسة بوادي رم جنوب الأردن، والذي استمر يومين جرت فيه منافسات 12 شوطاً.

حضر حفل الختام الدكتور عماد حجازين نائب رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويوسف الدلابيح رئيس الديوان الملكي الأسبق وأعضاء اللجنة العليا المشرفة على السباق، كما حضر الفعاليات فيصل أحمد آل مالك القائم بأعمال سفارتنا بعمّان، وعدد من كبار الشخصيات الرسمية والشعبية الأردنية وممثلي المجتمع المحلي.

وبيّن الأمير عاصم بن نايف أن مهرجان الهجن أصبح تقليداً سنوياً دائماً في منطقة الديسة بفضل دعم ورعاية الإمارات، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة على إقامة مهرجان الشيخ زايد للهجن سنوياً، مؤكداً بأن الإمارات حريصة دوماً على مد جسور المحبة والتعاون المستمر لكل ما من شأنه تطوير المشاريع ذات التأثير الإيجابي على الواقع الرياضي والاقتصادي بالأردن.

وقدم يوسف الدلابيح شكره لدولة الإمارات ولمعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، الذي لا يتوانى كل عام برعاية هذا الاحتفال، مقدراً هذه الروح الطيبة التي تجمع الإخوة من الإمارات بأشقائهم في البادية الأردنية في سباق الهجن، مما أدى إلى تطوير هذه الرياضة، وتشجيع مربي الإبل على الاهتمام بها والمحافظة عليها وإعدادها لمثل هذه السباقات.