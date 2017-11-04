اختتام مهرجان الشيخ زايد للهجن في وادي رم

يوسف الزعبي (وادي رم)
برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، توج معالي اﻟﺸﯿﺦ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻦ ﺣﻤﺪان بن محمد آل نهيان ﻣﺴﺘﺸﺎر صاحب السمو رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ رﺋﯿﺲ اﺗﺤﺎد ﺳﺒﺎﻗﺎت الهجن والأمير عاصم بن نايف نائب رئيس اتحاد الفروسية الملكي الأردني، الفائزين في ختام مهرجان الشيخ زايد للهجن العاشر الذي أقيم أمس في منطقة الديسة بوادي رم جنوب الأردن، والذي استمر يومين جرت فيه منافسات 12 شوطاً.
حضر حفل الختام الدكتور عماد حجازين نائب رئيس سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، ويوسف الدلابيح رئيس الديوان الملكي الأسبق وأعضاء اللجنة العليا المشرفة على السباق، كما حضر الفعاليات فيصل أحمد آل مالك القائم بأعمال سفارتنا بعمّان، وعدد من كبار الشخصيات الرسمية والشعبية الأردنية وممثلي المجتمع المحلي.
وبيّن الأمير عاصم بن نايف أن مهرجان الهجن أصبح تقليداً سنوياً دائماً في منطقة الديسة بفضل دعم ورعاية الإمارات، مقدماً شكره للقيادة الرشيدة على إقامة مهرجان الشيخ زايد للهجن سنوياً، مؤكداً بأن الإمارات حريصة دوماً على مد جسور المحبة والتعاون المستمر لكل ما من شأنه تطوير المشاريع ذات التأثير الإيجابي على الواقع الرياضي والاقتصادي بالأردن.
وقدم يوسف الدلابيح شكره لدولة الإمارات ولمعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، الذي لا يتوانى كل عام برعاية هذا الاحتفال، مقدراً هذه الروح الطيبة التي تجمع الإخوة من الإمارات بأشقائهم في البادية الأردنية في سباق الهجن، مما أدى إلى تطوير هذه الرياضة، وتشجيع مربي الإبل على الاهتمام بها والمحافظة عليها وإعدادها لمثل هذه السباقات.
وأكد الدكتور عماد حجازين نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة «أن المهرجان يحظى بحضور السياح الذين يؤمون هذه المنطقة الجميلة للاستمتاع بمناظرها الخلابة ومشاهدة هذه السباقات»، موضحاً أن المهرجان نجح في تشجيع المجتمع المحلي على التنافس لما يعود عليه بالخير، ويدفعهم بالمزيد والنشاط وتربية الإبل وترويضها، وقال: «نتطلع أن نقوم العام القادم بإجراء تطوير أكثر ليصبح هذا النشاط أساس الفعاليات الثقافية والرياضية والسياحية بوادي روم.وأثنى حجازين على دعم الإمارات لديمومة هذا النشاط وحرصها على إنجاحه من خلال توجيهات ورعاية القيادة الرشيدة.وحول نتائج مسابقات مهرجان الشيخ زايد للهجن والحفل الختامي أشار علي عيد الزوايدة رئيس لجان الهجن إلى التطور الكبير الذي شهده السباق من خلال زيادة عدد الإبل المشاركة، مؤكداً أن الهجن الأردنية أصبحت أكثر جاهزية من السنوات السابقة، وقادرة على المنافسة في البطولات العربية، والتي سيكون للهجن الأردني مشاركة في المحافل المحلية والعربية والدولية.وتضمنت فعاليات الختام ستة أشواط، حيث أقيمت أربعة أشواط صباحاً في حين أقيم شوطان في فترة الظهيرة، وأسفرت النتائج عن فوز «شامان» لعلي بن مسيمير العطوي بالشوط الأول الذي خصص للجعدان، وكسب الشوط الثاني للجعدان مفرد «مزعل» للشيخ نايف الزوايدة، فيما تفوق في الشوط الثاني الذي خصص للأبكار مفرد «الجزيرة» لنفس المالك، وكسب لقب الشوط الرابع أبكار مفرد «سمحة» لعتيق عودة الزلابية، وتفوق في الشوط الخامس إيذاع أبكار «تتن» لفرج الدبر، ونال لقب آخر شوط خصص للأبكار مربط «الرسالة» لفالح عبدالله الزوايدة.وكانت نتائج أمس الأول قد أسفرت عن فوز «نيران» لسليمان عودة بلقب الشوط الأول للحول، فيما عانق رمز الزمول «جراح» لعطا الله سلامة، وكسب الشوط الثالث للثنايا جعدان «السيف» ملكل عبدالرحمن غانم، وتفوق في الشوط الرابع «إيذاع جعدان» «البرق» لعلي الزوايدة، وكسب شوط الجعدان مربط «مهيظ» لعلي الشخيذ، وتفوق في آخر الأشواط للثنايا أبكار «الديسة» لعلي عيد بن نصار. ... المزيد