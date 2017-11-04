غرق 3 مهاجرين في بحر إيجه



تاريخ النشر: السبت 04 نوفمبر 2017 أثينا (أ ف ب) قضى ثلاثة أشخاص على الأقل من أصل 20 مهاجراً ليل امس، لدى غرق زورق يقل مهاجرين قرب جزيرة كاليمنوس في بحر ايجه، كما ذكرت شرطة المرافئ اليونانية، وأشارت الشرطة إلى إنقاذ 15 مهاجراً آخرين، وكانت أعلنت في وقت سابق انتشال جثة امرأة، إلا أنها عدلت الحصيلة التي ارتفعت إلى ثلاثة قتلى على الأقل، مشيرة إلى عثور سفينة دورية تركية على جثتين إضافيتين في المياه التركية، دون تفاصيل حول هوية الغريقين.وتفيد شهادات الناجين، وهم 10 رجال، وأربع نساء، وطفل واحد، أن السفينة المصنوعة من الخشب كانت تقل ما بين 22 إلى 24 شخصاً.