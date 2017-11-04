طاجيكستان تطرد الأئمة الذين درسوا في الخارج

دوشانبي (أ ف ب)

أعلنت سلطات طاجيكستان أمس أنها منعت جميع الأئمة الذين تلقوا علومهم في الخارج، من ممارسة نشاطهم، في خطوة هي الأخيرة التي يتخذها هذا البلد لمكافحة التطرف، وقال أحد أعضاء لجنة الشؤون الدينية الحكومية في اتصال هاتفي مع فرانس برس إن «اللجنة شرعت في إجراءات فصل جميع الأئمة الذين درسوا في الخارج».

وأضاف أن جميع الأئمة المتخرجين من الخارج سيتم فصلهم وتعيين غيرهم ممن تم إعدادهم في البلاد، وهناك مؤسسة واحدة فقط تدرب الأئمة في طاجيكستان.

ومنذ عام 2015، اتخذت السلطات تدابير مشددة لمكافحة التطرف الديني في الجمهورية السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى. وأجبرت الرجال على حلق لحاهم وشنت حملة ضد ارتداء الحجاب، خصوصاً إذا كان من اللون الغامق.

وفي السنوات الأخيرة، تمت محاكمة نحو 20 من أئمة المساجد الذين درس معظمهم في مؤسسات أجنبية «وحكم عليهم بالتورط في أنشطة متطرفة»، وهذا العام، بدأت الحكومة أيضاً حملة لتشجيع الطاجيكيات على تفضيل الملابس التقليدية والملونة الزاهية بدلا من الحجاب وغيره من الملابس الإسلامية «الأجنبية».ويتولى الرئيس إمام علي رحمن السلطة منذ التسعينات وجعل من مكافحة الأصولية أولوية لطاجيكستان، حيث أوقعت حرب أهلية دامية بين السلطة والمتشددين أكثر من 100 ألف قتيل بين عامي 1992 و 1997.