ترامب للصين: اليابان «أمة محاربة» وقد تتحرك ضد كوريا الشمالية

واشنطن (وكالات)

غادر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس واشنطن متوجها إلى آسيا، في جولة تستمر نحو أسبوعين وتشمل خمس دول وسط أجواء تسودها التوتر مع كوريا الشمالية، وأقلعت الطائرة الرئاسية من قاعدة اندروز العسكرية في مريلاند قرب واشنطن أمس، ويستهل ترامب جولته في هاواي ثم ينتقل إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين وفيتنام والفلبين.

وقبيل مغادرته، أعلن ترامب خلال مغادرته تمديد جولته الماراثونية لتشمل قمة دول شرق آسيا في الفلبين، والتي كان من المتوقع ان لا يشارك فيها.

وأبلغ ترامب الصين أمس أن اليابان، «الأمة المحاربة» يمكن أن تبادر الى التحرك، إذا لم يعالج التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية، ويهيمن على الزيارة التي تشمل خصوصا اليابان وكوريا الجنوبية، ملف التهديد النووي الكوري الشمالي.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز، إن «اليابان أمة محاربة، وأقول للصين، وأقول لأي بلد آخر.. ستواجه مشكلة كبيرة مع اليابان في القريب العاجل، إذا ما تركتم ذلك يستمر مع كوريا الشمالية»، لكنه أضاف أن الرئيس الصيني شي جينبينج كان «رائعا» حول كوريا الشمالية، وأن «الصين تساعدنا».