إصابة شابين بمواجهات مع جيش الاحتلال في غزة

رام الله، غزة (الاتحاد)

أصيب شابان فلسطينيان مساء أمس، بعد تعرضهما لإطلاق نار من جنود جيش الاحتلال الإسرائيليين المتمركزين على طول الحدود الفلسطينية بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن «شابين أصيبا بالرصاص الإسرائيلي خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وسط وشمال قطاع غزة». وأضافت الوزارة، أن «أحد الشبان أصيب في القدم خلال مواجهات اندلعت في محيط موقع عسكري إسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة، ووصفت حالته بالمتوسطة»، وأصيب شاب آخر خلال مواجهات مماثلة اندلعت على الحدود الشرقية لمخيم جباليا شمال قطاع غزة، ووصفت حالته بالمستقرة.