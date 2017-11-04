ارتفاع عدد ضحايا نفق غزة إلى 12 شهيداً

علاء مشهراوي، عبد الرحيم حسين (غزة، رام الله)

أعلنت حركة الجهاد ومصادر طبية فلسطينية، أمس، ارتفاع حصيلة الشهداء في النفق الذي فجره الجيش الإسرائيلي بخان يونس، الاثنين الماضي، إلى 12 شهيداً، بعد وفاة خمسة من عناصر الحركة أمس.

وكانت إسرائيل قد فجرت الاثنين نفقاً يمتد من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية، ما أدى إلى مقتل سبعة ناشطين في النفق، بينهم ثلاثة قادة ميدانيين في الجناحين المسلحين لحركتي حماس والجهاد.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد: «إن خمسة جدد من أبطالنا، ارتقوا جراء القصف الصهيوني الغادر لنفق السرايا مساء الاثنين الماضي»، .

وقال البيان: «إن استهداف إسرائيل للنفق سيكون دافعاً للاستمرار في هذا السلاح الرادع «الأنفاق»، الذي يمثل مفتاح فكاك الأسرى من داخل سجون الاحتلال»، مبيناً أنه «على الرغم من الإجراءات الأمنية المعقدة، واستخدام الاحتلال للتكنولوجيا في حربه ضد الأنفاق، استطاع مجاهدونا العبور من خلال نفق الحرية الذي هو ليس الوحيد لمسافة مئات الأمتار إلى داخل أراضينا المحتلة .