موسكو تتهم واشنطن بمنع وصول اللاجئين السوريين إلى المساعدات

موسكو (أ ف ب)

اتهم الجيش الروسي أمس، الولايات المتحدة بمنع اللاجئين السوريين من الوصول إلى المساعدات الإنسانية، معتبراً أن ذلك يرقى إلى «جرائم حرب». وأورد «المركز الروسي للمصالحة بين أطراف النزاع» أن الوضع الإنساني صعب جداً في منطقة التنف على الحدود بين الأردن وسوريا، وحيث تتمركز حامية تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن.

وقال المركز في بيان «الأكثر إلحاحا هو الوضع الإنساني في منطقة التنف بسبب الولايات المتحدة التي أقامت قاعدة عسكرية هناك بشكل غير شرعي وتمنع الاقتراب منها من على بعد 55 كلم على الأقل، ما يحرم عشرات آلاف اللاجئين من تلقي المساعدات الإنسانية».

وأضاف، «أفعال الجيش الأميركي انتهاك سافر للحقوق الإنسانية، ويمكن توصيفها بجريمة حرب».