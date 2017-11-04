سرمد الطويل (بغداد)

استعادت القوات العراقية أمس، السيطرة على منفذ القائم الحدودي الرئيس الذي يصل العراق بسوريا في قلب الصحراء الغربية، بعد معركة قصيرة، وقال مسؤول عسكري، إن داعش كان «منهاراً» أثناء القتال.

وقال قائد عمليات تحرير غرب الأنبار الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان إن «قطعات قيادة عمليات الجزيرة تفرض السيطرة الكاملة على منفذ حصيبة الحدودي في القائم»، الذي يتصل بمدينة البوكمال من الجانب السوري للحدود.

من جهته، أفاد قائد الفرقة السابعة بالجيش العراقي اللواء الركن نومان عبد الزوبعي لوكالة فرانس برس، بأن «تحرير المناطق جاء بعد هروب عناصر داعش منها نتيجة الخسائر الكبيرة التي تلقوها من قبل قطعات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والعشائر».

وذكرت مصادر أمنية أن القوات الحكومية والميليشيات الموالية استردت غالبية مناطق القائم وهي: تل الأغوات، ومركز شرطة سعدة، وحي الغرة، ومحطة كهرباء سعدة، ووادي البطيخة، وحي النهضة، والبو حاجم، ومركز ناحية الكرابلة.