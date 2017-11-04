هزيمة داعش في آخر معاقله الكبرى بسوريا

عواصم (وكالات)

أعلن الجيش السوري، أمس، السيطرة بالكامل على مدينة دير الزور التي تعد آخر مدينة كبرى يسيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

ويأتي هذا الإعلان بعد أكثر من شهر على بدء عملية استعادة أكبر مدينة في شرق سوريا من داعش. ونقل التلفزيون الرسمي عن مصدر عسكري قوله، «أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بدعم من القوات الرديفة والحليفة تحرير مدينة دير الزور بالكامل من براثن تنظيم داعش الإرهابي بعد أن قضت على أعداد كبيرة من إرهابيي التنظيم ودمرت أسلحتهم وعتادهم».

وبث التلفزيون صوراً لمراسله الموجود في دير الزور، وهو يخلع سترته الواقية من الرصاص، ويقول إنه لم يعد يحتاج إليها بعد «تحرير» المدينة.

وذكرت وكالة «سانا» للأنباء أن «الجيش العربي السوري أعاد الأمن والاستقرار إلى كامل مدينة دير الزور، بعد القضاء على آخر معاقل تنظيم داعش الإرهابي فيها».