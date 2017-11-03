حسم وشيك لمعركة نهم وقتلى الحوثيين يتجاوز المائة

عقيل الحلالي (صنعاء)

حرر الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي، أمس الجمعة، مناطق جديدة في بلدة نهم، شمال شرق صنعاء، من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية التي تجاوز عدد قتلاها المائة منذ انطلاق العملية العسكرية الواسعة لقوات الشرعية يوم الثلاثاء الماضي.

وقال المتحدث باسم المنطقة السابعة بالجيش الوطني، العقيد عبدالله الشندقي، في بيان أُرسل لـ «الاتحاد»، إن القوات حققت الجمعة، رابع أيام العملية العسكرية، تقدماً ميدانياً جديداً تمثل في تحرير جبلي الحلاتين والعظيمة وقاع الحطب في شمال غرب نهم التي تبعد 40 كيلومتراً عن العاصمة صنعاء. وأشار إلى أن طيران التحالف العربي ساند بشكل كبير تقدم قوات الجيش، وقصف تعزيزات ومواقع للميليشيات، ما أسفر عن تدمير ست مركبات عسكرية وثمانية رشاشات مضادة للطيران، ومقتل وجرح العشرات من عناصر الميليشيا.

واستهدفت ثلاث غارات جوية تعزيزات ومواقع للميليشيات في مناطق عيال محمد وقطبين وضبوعة شمال غرب نهم، بينما دمرت ثلاث غارات أخرى أهدافاً في نقيل بن غيلان في جنوب غرب البلدة التي تشهد معارك ميدانية منذ أواخر 2015 وباتت أجزاء واسعة منها تحت سيطرة قوات الشرعية.

وأكد المتحدث العسكري في بيانه مصرع 13 متمرداً حوثياً على الأقل أمس الجمعة جراء الغارات والمعارك في نهم، ليرتفع إلى 103 عدد قتلى الميليشيات بعد أربعة أيام من المواجهات العنيفة في ثاني كبرى بلدات محافظة صنعاء والمدخل الشمالي الشرقي لعاصمة البلاد الخاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران منذ أواخر سبتمبر 2014. وقالت مصادر عسكرية ميدانية، الجمعة، إن عشرة من القيادات الميدانية لميليشيات الحوثي لقوا مصرعهم في المعارك بنهم يومي الخميس والجمعة، وذكرت منهم محمد حسين المنعي، نبيل حسين الكبسي، عبدالسلام مجاهد عامر، علي الأعجم، وهاشم القطابري، وهو من أبناء محافظة صعدة معقل الجماعة المسلحة في شمال البلاد. وأشارت هذه المصادر إلى استسلام قائد كتيبة تابعة للميليشيات الانقلابية و48 من أفراد الكتيبة لقوات الجيش الوطني في نهم «وسط انهيارات متسارعة وفرار جماعي للانقلابيين باتجاه صنعاء».