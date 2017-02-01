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شهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي واستقبل نخبة من علماء ومديري المراكز المختصة

فيديو.. محمد بن راشد يدعو صناع القرار العرب لبناء شراكات في مجال علوم الفضاء
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تاريخ النشر: الأربعاء 01 فبراير 2017

أبوظبي (وام)

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، صناع القرار والجهات المعنية في الوطن العربي لتفعيل التنسيق والتعاون وبناء شراكات عربية في مجال علوم الفضاء والعمل بشكل جماعي لتحقيق المآرب والأهداف القومية في التقدم واللحاق بركب الدول المتقدمة، وبالتالي الدخول في التنافسية بجدارة وكفاءة عالية.

وقال سموه: «إن العمل العربي المشترك هو حلم وسياسة ثابتة لدولة الإمارات من أجل حماية المصالح العربية العليا وإسعاد أبناء هذه الأمة الذين يحلمون بمستقبل أفضل، وبواقع عربي يعيد للأمة مكانتها الطبيعية، ودورها الإيجابي على الساحة الدولية». وشدد سموه على «أهمية تسخير العقول والخبرات العربية مجتمعة والتفاهم والتحاور فيما بينها للنهوض بقطاع الفضاء وعلومه إلى مستويات متقدمة تبعث في نفوس أي فرد أو مواطن عربي الأمل والثقة بمقدراتنا وإمكاناتنا وحضارتنا العريقة».

جاء ذلك لدى استقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فندق سانت ريجيس بجزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي، قبل ظهر أمس، نخبة من علماء ومديري مراكز الفضاء في عدد من الدول الشقيقة المشاركين في أعمال مؤتمر الفضاء العالمي المنعقد حالياً تحت رعاية سموه.

وقد رحب سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بالعلماء العرب في بلدهم الثاني، متمنياً لمؤتمرهم النجاح في أعماله والتوصل إلى توصيات ونتائج طيبة تساعد في دفع عجلة برامج الفضاء الإماراتية والعربية التي تخدم خطط التنمية في الوطن العربي، وفتح آفاق جديدة للشباب العربي للمشاركة في هذه البرامج وليفجروا طاقاتهم ومواهبهم في قطاع علوم الفضاء الذي يحتاج إلى كفاءات عربية مبدعة وذات خبرة ودراية بهذا القطاع الحيوي الذي بات يشكل عنصراً مهماً وفاعلاً في مسيرة التنمية على مختلف الصعد العلمية والتعليمية والاقتصادية والسياحية، وغيرها من المجالات.

حضر الاجتماع معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والدكتور خليفة محمد الرميثي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي، وسمو الأمير تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومحمد العامر رئيس الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين، والدكتور محمود حسين محمد أحمد رئيس الهيئة القومية المصرية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وعز الدين صديق مدير عام وكالة الفضاء في جمهورية الجزائر الديمقراطية، والعميد الدكتور عوني الخصاونة مدير عام المركز الملكي للأبحاث والدراسات الفضائية في المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور زكريا مودين مدير عام المركز الملكي للأبحاث والدراسات الفضائية في المملكة المغربية. ... المزيد
     
 

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