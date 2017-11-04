إطلاق «آي فون إكس» في الإمارات

دبي (الاتحاد)

قامت شركة آبل، أمس، بإطلاق هاتفها الذكي الأول من نوعه «آي فون إكس»، وذلك في بعض المراكز التجارية في الدولة، وشهد دبي مول بدبي، وياس مول بأبوظبي، تجمعاً غفيراً من عشاق التفاحة البيضاء، وذلك منذ ساعات الصباح الأولى، حيث اصطفوا في طوابير طويلة لشراء هذا الهاتف الفريد، والذي يعتبر أول هاتف ذكي في العالم لا يستخدم «زر الهوم» لفتحه إنما يستعيض عنه ببصمة الوجه، لفتح قفل الهاتف والتحقق وحتى الدفع الإلكتروني.

شاشة عالية السطوع

جاء آي فون إكس بتصميم زجاجي بالكامل، مع شاشة عالية السطوع من نوع Super Retina مقاس 5.8 إنش، وشريحة A11 Bionic، بالإضافة إلى أنه يمتاز بقدرته على الشحن اللاسلكي، كما أنه مزود بكاميرا خلفية محسّنة مع تثبيت بصري مزدوج للصور. إلى ذلك يقدم الهاتف تصميماً مبتكراً مع شاشة تغطي الواجهة بالكامل تتبع منحنيات الجهاز بدقة وصولاً إلى الزوايا بمنحنياتها الأنيقة.

أنيق ومتين

وتم صنع الجانبين الأمامي والخلفي بالكامل من زجاج هو الأكثر متانة في أي جهاز ذكي، وجاءا باللون الفضي والرمادي الفلكي، مع شريط مصنوع من الستانلس ستيل المصقول من الدرجة نفسها المستخدمة في الأدوات الجراحية، والذي يحيط بالهاتف بكل سلاسة ويوفر له الحماية. كما تسمح عملية وضع الحبر سباعية الطبقات بالحصول على دقة أكبر في تدرج الألوان وتعتيمها على الطلاء الخارجي الزجاجي، كما توجد طبقة بصرية انعكاسية تحسن من جودة الألوان، وتجعل التصميم أنيقاً ومتيناً، مع الحفاظ على مقاومته للماء والغبار.