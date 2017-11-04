زاكيروني يبدأ تجديد «دماء الأبيض»

معتز الشامي (دبي)

بدأ الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الإيطالي زاكيروني، خطة تجديد دماء «الأبيض» بشكل مبكر عن المتوقع، وذلك عندما قرر ضم 5 عناصر شابة، منها عنصران جديدان يدخلان لتشكيلة المنتخب الأول للمرة الأولى، بعد تأقلمهما في الدوري، وهما علي سالمين لاعب الوصل، ومحمد جمال لاعب الجزيرة، بالإضافة لخلفان مبارك وأحمد العطاس، ومحمد العكبري، فضلاً عن عودة عامر عبد الرحمن من جديد بعد استعادته لمستواه وشفائه من الإصابة التي أبعدته العام الماضي عن تشكيلة الأبيض، ما يعتبر إضافة قوية للفريق.

ويستعد منتخبنا الوطني لدخول التجمع الودي غداً بمدينة العين، استعداداً لوديتي هاييتي يوم 10 نوفمبر وأوزبكستان يوم 14 الجاري، ويعتبر التجمع المرتقب هو الأول للجهاز الفني بقيادة زاكيروني في بداية مهمته الرسمية مع الفريق.

وكان الجهاز الفني للمنتخب قد أعلن قائمة تضم 24 لاعباً، ضمت كلا من: ماجد ناصر وعبدالعزيز صنقور ووليد عباس وخميس إسماعيل وحبيب الفردان «شباب الأهلي دبي» خالد عيسى ومهند سالم العنزي وإسماعيل أحمد وعامر عبدالرحمن ومحمد أحمد ومحمد عبدالرحمن وأحمد برمان وعمر عبدالرحمن «العين»، وعلي خصيف وفارس جمعة ومحمد فوزي وعلي مبخوت وخلفان مبارك ومحمد جمال وأحمد العطاس «الجزيرة» محمد العكبري «الوحدة» طارق أحمد ومحمود خميس «النصر» علي سالمين «الوصل».

كما قرر زاكيروني استدعاء اللاعبين المصابين لمعسكر العين، في محاولة التعرف عليهم عن قرب وهم إسماعيل مطر وحمدان الكمالي «الوحدة» سالم صالح، وأحمد شامبيه «النصر» إسماعيل الحمادي، وماجد حسن «شباب الأهلي دبي» أحمد خليل «الجزيرة».