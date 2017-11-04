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المبادرة تسجل رقماً قياسياً من المشاركين

40 لعبة في «تحدي اللياقة» بـ «سكاي دايف»
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تاريخ النشر: السبت 04 نوفمبر 2017

رضا سليم (دبي)

تحول نادي سكاي دايف دبي في منطقة دبي مارينا إلى ساحة كبيرة لممارسة 40 لعبة أمس ضمن المهرجان الثالث لـ «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في خطوة تهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسةً للرياضة على مستوى العالم، ويستمر المهرجان على مدار يومين.

حضر المهرجان أمس سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعدد من الشخصيات الرياضية التي حرصت على المشاركة في الفعاليات مع الجمهور، وتستكمل الفعاليات الخاصة بالمهرجان الثالث اليوم.

وتقترب دبي من تسجيل رقم قياسي في عدد المشاركين بالتحدي ليس فقط في المهرجانات بل في كل الأحداث التي تقام على مدار الأسبوع بعدما تسابقت المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة في تنظيم برنامج رياضية بشكل يومي للموظفين والعاملين بها، منها شرطة دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات وخدمات الإسعاف وطيران الإمارات الذي يضم 70 ألف موظف، بالإضافة إلى بقية المؤسسات في الوقت الذي امتدت مبادرة التحدي إلى خارج حدود الدولة من خلال السفارات والقنصليات في العديد من الدولة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الفيديوهات لسفاراتنا في الخارج، وهي تعلن التحدي والمشاركة في المبادرة، وهو تأكيد على أن التحدي سجل رقماً قياسياً في زمن قياسي وهو أقل من شهر.

واستمتع الجمهور الذي شارك في الفعاليات على مدار 8 ساعات، بالاستعراضات الجوية التي كانت عنواناً للحدث، بجانب مجموعة كبيرة من رياضات المغامرة والإثارة، والأنشطة الفردية والجماعية، وعروض رياضية على المسرح، شارك فيها جميع الحضور وحفزهم على ممارسة الرياضة. ... المزيد
     
 

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