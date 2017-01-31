توقيف 3 أشخاص في ماليزيا بشبهة الارتباط بـ «داعش»



تاريخ النشر: الأربعاء 01 فبراير 2017 كوالالمبور (رويترز) أعلنت الشرطة الماليزية، أمس، أن السلطات الأمنية ألقت القبض على 3 رجال يشتبه أن لهم صلات بتنظيم «داعش» الإرهابي. وماليزيا ذات الأغلبية المسلمة في حالة تأهب قصوى منذ نفذ مسلحون مرتبطون بالتنظيم الإرهابي هجوماً في يناير الماضي في جاكرتا عاصمة إندونيسيا المجاورة. وقال المفتش العام للشرطة خالد أبو بكر، إن المشتبه بهم اعتقلوا في 3 مداهمات منفصلة بين 27 و29 يناير المنصرم. كما صادرت الشرطة بندقية صيد وأخرى تعمل بضغط الهواء. ولم يذكر خالد أسماء المشتبه بهم، لكنه قال إن أحدهم ماليزي (38 عاماً) كان قد نشر على صفحته على «فيسبوك» خطة لتنفيذ هجوم بقنبلة في العاصمة كوالالمبور. والمشتبه به الثاني إندونيسي يحمل إقامة ماليزية، ويعمل حارس أمن لدى شركة الخطوط الجوية الماليزية، مضيفاً أن الموقوفين يشتبه بأنهم كانوا يخططون للانضمام لـ «داعش» في سوريا.