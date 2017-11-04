«أصلان» يضع اسمه في مقصورة الشهرة بـ «الكود 26»

دبي (الاتحاد)

وضع الجواد «أصلان» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وبإشراف سالم بن غدير، وقيادة زافير زياني، اسمه في مقصورة الشهرة بالمضمار العائلي ليصبح أول بطل فائز في النسخة 26 لموسم سباقات الخيول، وانتزع أصلان لقب سباق الرضا لوساطة التأمين لمسافة 1950 متراً البالغ إجمالي جوائزه المالية 75 ألف درهم، وذلك في السباق الافتتاحي للمضمار الأصفر «البرشاء»، الذي انطلق عصر أمس، برعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وسط مهرجان احتفالي كبير لبداية الموسم الجديد 2017/‏‏‏‏2018. وجاء في المركز الثاني «انتولد سيكريت» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وفي المركز الثالث «تريدس مان» للإمارات للسباقات الترفيهية، وسجل البطل توقيتاً وقدره 1:59:77 دقيقة، عقب ختام الشوط، قام محمد خالد حبيب الرضا، بتقديم الجوائز للفائزين.

وتوج الجواد «كاسب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف علي راشد الرايحي، وبقيادة الفارس الإيطالي باولو سيرجيو، بكأس الشوط الرئيس لسباق شادويل، سجل البطل زمناً قدره 1:00:01 دقيقة، وحل في المركز الثاني الجواد «ريفلسكوب» لمحمد محمد نجم، وفى المركز الثالث الجواد «انوبلد فريند» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، قام بتسليم الجائزة للفائزين عبدالله الأنصاري، وتسلم الجائزة سالم السبوسي إنابة عن المالك.

وتوج الجواد «ريزونايت» لمحمد خليفة البسطي، وبإشراف دوج واتسون وقيادة باتريك دوبس، بطلاً للشوط الثاني لمسافة 1600 متر على لقب الشعفار للاستثمار البالغ إجمالي جوائزه المالية 85 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني «سيمبل اتاك» لساتيش سيمار وماريا ريتشي، وحل ثالثاً «لونج ووتر» لفريق بايرلي، وسجل البطل توقيتاً وقدره 1:38:32 دقيقة، عقب ختام الشوط، قام فيصل الشعفار بتقديم الجائزة لسيف بن معصم مدير سباقات البسطي.

وخطف الجواد «آروواي» لمنصور إبراهيم السلمان وفايز التركماني، وبإشراف سالم بن غدير «ثنائية»، لقب الشوط الرابع لمسافة 1000 متر، على لقب التل الهندسية البالغ إجمالي جوائزه المالية 65 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني «آكا إنتر ساندمان» للإمارات للسباقات الترفيهية، وفي المركز الثالث «ستيل لايف» للشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي، وسجل البطل 1:01:36 دقيقة، عقب ختام الشوط، قام كامل رمال بتقديم الجوائز للفائزين، وتسلم المدرب سالم بن غدير الجائزة إنابة عن المالك.وتوج الجواد «شيلونج» لفريق بيرلي، وبإشراف هلال العلوي، وبقيادة باتريك كوسجراف، بطلاً للشوط الخامس لمسافة 1200 متر على لقب سباق بنك دبي التجاري البالغ إجمالي جوائزه المالية 80 ألف درهم، وجاء في المركز الثاني «دينزل لين» لمحمد خليفة البسطي، وفي المركز الثالث «بيرفكت سنس» لجودلفين، وسجل البطل توقيتاً وقدره 1:13:64 دقيقة، عقب ختام الشوط، قام عامر مكي بتقديم الجوائز للفائزين، وتسلم جائزة المالك خالد الرحومي.