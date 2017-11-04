«شبرا الزبير» عروس المهرات بـ 91.5 نقطة

محمد حسن (الشارقة)

خطفت الفرس «دي أمنية» لمربط دبي الأضواء، في افتتاح فعاليات «مهرجان الشارقة للجواد العربي»، السلالة المصرية، بنسخته الحادية عشرة، الذي يختتم اليوم في الصالة المغطاة بنادي الشارقة للفروسية والسباق، ويقام المهرجان برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وينظمه نادي الشارقة للفروسية، بالتعاون مع جمعية الخيول العربية وهيئة المنطقة الحرة في مطار الشارقة الدولي.

وحققت الفرس الرائعة «دي أمنية» لمربط دبي المركز الأول في الشوط الثاني المخصص للأفراس عمر أربع سنوات (أ)، وحققت أعلى معدل من النقاط بلغ 94.1، فيما حققت أيضاً الفرس «كحيلة خالد» لسمو الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، معدلاً كبيراً بلغ 94 نقطة وذلك في القسم (ب) من الشوط نفسه.

وسيطرت خيول مربط دبي على المراكز الأولى في الشوط الأول «أ»، حيث حلت «دي فريال» وصيفة بـ 92.3 نقطة، تلتها في المركز الثالث رفيقتها «دي عفاف»، محققة 91.5 نقطة، وحلت «دي فلة» لمربط دبي أيضاً في المركز الثاني بالقسم «ب»، فيما جاءت في المركز الثالث «رشيدة الزبير» للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، محققة 91.3 نقطة.

وفازت المهرة «شبرا الزبير»، للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، بالشوط الأول المخصص للمهرات بعمر سنة إلى ثلاث سنوات الفئة (أ)، وسجلت 91.5 نقطة، تلتها في المركز الثاني رفيقتها «صيتا الزبير»، محققة 90.8 نقطة، فيما حلت في المركز الثالث «إي اس باهية»، للشيخ عبدالله بن ماجد القاسمي، محققة 90 نقطة.

وواصلت خيول مربط الزبير تألقها بتصدر «دليلة الزبير» الشوط الأول للمهرات بعمر سنة إلى ثلاث سنوات الفئة «ب»، ونالت المركز الأول برصيد 92.3 نقطة، تلتها في المركز الثاني «دي فنار» لمربط دبي مسجلة 91.5 نقطة، وهو عدد النقاط نفسه الذي حصلت عليه صاحبة المركز الثالث «دي ما شاء الله»، لكن تفوق «دي فنار» جاء بالرجوع لنتيجة القوائم. وتصدر «نجم الشموخ» لعلي راشد مطر النيادي الشوط الثالث والختامي لفئة الأمهار عمر سنة لثلاث سنوات (أ)، مسجلاً 91.3 نقطة، تاركاً المركز الثاني للمهر «عز غالب» لمربط غالب، محرزاً 90.1 نقطة، وجاء «عقاب الهواجر» للدكتور غانم محمد الهاجري في المركز الثالث، برصيد 90.1 نقطة.

وحسم نشمي الزبير للشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني، صدارة الشوط الثاني المخصص للأمهار (ب)، محققاً 92.5 نقطة، وحل «الفايد مغيدر» في المركز الثاني برصيد 91.1 نقطة، فيما جاء في المركز الثالث «ايه كي الوليد» لأحمد محمد جعفر الزعابي، مسجلاً 90.8 نقطة.

وقال الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة للفروسية والسباق: «إن انطلاقة الموسم بنادي الشارقة، جاءت ناجحة عبر النسخة الحادية عشرة لمهرجان الشارقة للجواد العربي السلالة المصرية»، وأضاف: «البطولة ظلت في تطور مستمر خلال السنوات الماضية، وتشهد مشاركة أفضل الخيول، كما أن وصول معدل النقاط إلى أكثر من 94 نقطة يؤكد أن مستويات الخيول وصلت مراحل عالية». وتوقع أن يكون موسم نادي الشارقة ناجحاً، بعد التطور الكبير في المستويات في جميع مناشط الفروسية، مشيراً إلى أن بطولة كأس صاحب السمو حاكم الشارقة لقفز الحواجز، بعد ترفيعها إلى فئة 5 نجوم جعلها أكثر قوة واستقطاباً لأفضل الفرسان.