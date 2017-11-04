«أم الإمارات» للجو جيتسو تمنح فتياتنا صك التفوق

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس، الجولة الثانية من النسخة الثانية لبطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات، والتي تقام برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، حيث شهدت ثاني جولات البطولة التي أقيمت على بساط آيبيك أرينا بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي، منافسات قوية قدَّمت من خلالها اللاعبات الإماراتيات مستوى متميزاً وتقنيات لعب تتسم بالخبرة العالية فاستحققن صك التميز، الأمر الذي يعكس التأثير الفعّال للجولات السابقة من البطولة، في صقل مواهب اللاعبات ورفدهن بالخبرة اللازمة، لتعزيز مستوياتهن وتجهيزهن للمشاركة بالمنافسات المحلية والعالمية البارزة التي تنتظرهن خلال أجندة الموسم الرياضي لاتحاد الجو جيتسو 2017 - 2018.

وحفلت البطولة بعدد من البطلات اللاتي حققن نجاحاً كبيراً، وانتزعن ميداليات ملونة خلال البطولات الدولية المنعقدة مؤخراً، ومنها البطولة الآسيوية الثانية للجو جيتسو بفيتنام، والبطولة الآسيوية الخامسة للصالات وألعاب القوى في تركمانستان.

وشهدت المنافسات إقبالاً جماهيرياً واسعاً من السيدات من الأمهات والمدربات والمعلمات، اللاتي قدمن لتشجيع اللاعبات المتميزات، الأمر الذي يعكس الحضور الكبير لرياضة الجو جيتسو، وحرص مختلف فئات المجتمع والمهتمين من السيدات على تشجيع بناتهن وطالباتهن على المشاركة والتألق في هذه الرياضة الفريدة.

ومن جانبها، عبرت سميرة الرميثي، عضو مجلس إدارة اتحاد الجو جيتسو، عن فخرها بمستوى المنافسات وأداء اللاعبات في الجولة الثانية من البطولة، وتوجهت بخالص الشكر والامتنان إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، لرعايتها الكريمة لهذه البطولة ولدعمها اللامتناهي للمرأة لتتميز في مختلف المحافل الرياضية.