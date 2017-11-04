النصر يكسب ملادينوفاك في آخر تجارب معسكر صربيا

أسامة أحمد (دبي)

فاز النصر على ملادينوفاك ثالث الدرجة الأولى بالدوري الصربي 1/‏‏3 في آخر تجاربه الإعدادية بمعسكره الخارجي في صربيا، ضمن برنامجه الموضوع لخوض تحدي دوري الدرجة الممتازة ثاني مسابقات الموسم.

وعمل الجهاز الفني الذي يقوده التونسي زياد الأرقش على مراجعة السلبيات التي أفرزتها مباريات الفريق في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة أولى مسابقات الموسم، والتي لم يقدم خلالها الأداء المتوقع ليحل رابعاً بعد خسارته أمام عجمان للمرة الثانية، بعد أن سقط «الأزرق» في ضربة بداية المسابقة أمام «البرتقالي»، حيث يسعى الجهاز الفني من أجل أن تكون معادلات «العميد» موزونة «في الدوري الذي يستمد على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لشركة النصر للألعاب الرياضية.

ونفى عبد الرحمن أبو الشوارب، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، أن تكون هنالك أي صفقة تبادلية مع أحد لاعبي بني ياس لانتقال راشد أيوب لاعب النصر إلى القلعة السماوية، مشيراً إلى أنه انتقال مالي مشروط وليس صفقة تبادلية، وأن الشركة وافقت على انتقال اللاعب وفق هذا الشرط.

وخسر العين مباراته الأولى أمام الزمالك 3/‏‏1 ضمن معسكره الإعدادي بمصر فيما فاز على الزمالك في التجربة الثانية 2/‏‏3 بعد مباراة ماراثونية، حيث يسعى الأرجنتيني جورج كونستراسي مدرب العين من أجل معالجة أي سلبية أفرزتها المرحلة الماضية حتى يكون الفريق في قمة جاهزيته النفسية والبدنية لرسم صورة طيبة عن اللعبة في الدوري، وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعد أن حلق بكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة أول ألقاب الموسم الجديد.

يُشار إلى أن عبد الله الدرمكي نائب رئيس مجلس إدارة شركة العين للألعاب الرياضية يترأس البعثة، والتي تضم الإداري عبد الله زويد والجهاز الفني المكون من جورج كونستراسي مدربا ومساعده توماس، وياسر فاروق اختصاصي العلاج الطبيعي واللاعبين محمد عبد العزيز شمل، خميس عبد الله، ماجد ثاني، عبد الله علي سيف، خالد أحمد حمزة، محمد سليمان، عادل محمد عطا، سعيد علي حمود، راشد عيد، هزاع حمد والصربي فلادمير.

ورفعت الأندية درجة الإعداد من أجل خوض تحدي النسخة الجديدة للدوري التي تنطلق يوم الجمعة المقبل بنظام «البلاى أوف»، حيث يبدأ «الزعيم» حملة الدفاع عن لقبه بمواجهة بني ياس، ليتكرر المشهد الثالث في لقاءات الفريقين هذا الموسم، فيما كثف «السماوي» درجة إعداده بالدولة تحت إشراف مدربه المصري محمد اللقاني، في انتظار رد الاتحاد الدولي الخاص بواقعة «الاستبدال الاستثنائي» بعد خسارته للقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة.

ويستضيف الجزيرة في الجولة الأولى النصر، حيث عمل الجهاز الفني لـ«فخر أبوظبي» على قراءات ومراجعات مستمرة في الفرقة، بعد النتائج غير المرضية في أولى بطولات الموسم، فيما استفاد «العميد» من معسكر صربيا في معالجة سلبيات المرحلة الماضية.

ويسابق شباب الأهلي - دبي الزمن من أجل حسم صفقة اللاعب الأجنبي، والذي يفاضل بين أكثر من لاعب، بينهما عربي وكوبي، من أجل الظهور مع الفريق في مباراته الاستهلالية أمام حتا، والذي رفع شعار التحدي، لتقديم مباريات جيدة في ثاني مسابقات الموسم.