«الأولمبياد الخاص» يحتفل برمز الوطن

أبوظبي (الاتحاد)

تحولت احتفالية يوم العلم أمس الأول، إلى تظاهرة كبرى في حب الوطن، وتسابقت المؤسسات الرياضية في الاحتفال ورفع العلم، واحتفلت اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد الخاص في العاصمة أبوظبي بالمناسبة الغالية، حيث تجمع الموظفون والمتطوعون في مقر اللجنة الرئيس لرفع العلم الوطني عالياً، وعبر المشاركون الذين يستعدون لاستضافة وتنظيم الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019 عن سعادتهم بهذا الاحتفاء الذي يجسد المشاعر الوطنية من العدالة والتسامح والإرادة التي توحد أبناء الإمارات، وهي القيم الإنسانية التي تمثل المعنى الحقيقي الذي يكمن وراء الألعاب الأولمبية الخاصة.

شارك في هذه اللفتة الوطنية عدد من رياضيي الأولمبياد الخاص ومديرين من «مؤسسة سدرة» الشريك الرسمي لـ «ألعاب 2019»، كما حضر مراسم رفع العلم كل من محمد السويدي عضو مجلس إدارة اللجنة العليا للألعاب الأولمبية الخاصة أبوظبي، وبطي الشيزاوي رياضي الأولمبياد الخاص رئيس اللجنة الرياضية للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص.

ويأتي الاحتفال بيوم العلم عقب الافتتاح الرسمي لبرنامج التطوع لدورة الألعاب الإقليمية الذي انطلق الأربعاء الماضي وفتح باب التسجيل للتطوع والمشاركة في أعمال تنظيم الحدثين اللذين تستضيفهما العاصمة أبوظبي، كما تم الإعلان عن الحاجة لأكثر من 23 ألف متطوع لدعم دورة الألعاب الإقليمية للأولمبياد الخاص 2018 ودورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019.

وتشكل الألعاب الإقليمية والألعاب العالمية للأولمبياد الخاص جزءاً من رؤية الإمارات 2021 التي تدعم اندماج فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع لممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي. وتعد دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، الحدث الرياضي الأكثر وحدةً وتضامناً في تاريخ الأولمبياد الخاص، والذي سيقدم تجربة شاملة للرياضيين من ذوي الإعاقة الذهنية أو الأشخاص المتطوعين على حد سواء.

من ناحية أخرى، وبتوجيهات سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس نادي العين للفروسية والرماية والجولف، احتفى النادي بيوم العلم في حضور محمد راشد الناصري مدير عام النادي ومجدي الخولي عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للشؤون المالية والإدارية وعدد من مديري الأقسام والموظفين والعاملين، وأكد محمد راشد الناصري أن الاحتفالات تمثل مشهداً وطنياً رائعاً لن يسقط قريباً من ذاكرة التاريخ.

وفي الشارقة، شكل لاعبو النادي أكبر علم بشري على مستوى أندية إمارة الشارقة، جرى تشكيله من مختلف الألوان الأربعة بعد أن تكاملت جهود المركز الإعلامي والأجهزة الإدارية والفنية بحضور 280 طالباً وطالبة من مدرستي المجد النموذجية والإمارات الدولية الخاصة، ليرسموا مشهداً وطنياً رائعاً تمثل في علم الدولة على امتداد ساعة في ملعب نادي الشارقة بمنطقة الحزانة.

ولفتت فعالية نادي الشارقة الأضواء، واعتبرها الجميع عرضاً وطنياً أبرز حب الوطن برفع العلم بالأجساد والقلوب، ما يجسد مشهداً وطنياً فنياً في حب الوطن والولاء له، ودعم جميع أهدافه وأمانيه.

واحتفلت دبي جولف بيوم العلم بحضور ومشاركة فرق العمل في نادي خور دبي للجولف واليخوت ونادي الإمارات للجولف، ورفع الطاقم الإداري العلم عالياً في كل من الناديين.