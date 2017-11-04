توريس يستعد للرحيل عن «الأتليتي»

أنور إبراهيم (القاهرة)

لأنه لم يعد يشارك إلا قليلاً في مباريات فريقه أتليتكو مدريد، سواء في «الليجا» أو «الشامبيونزليج»، وتحت ضغط شعوره بأن الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لم يعد يعتمد عليه بشكل أساسي، وأسقطه إلى حد كبير من حساباته، وكأنه يدفعه دفعاً نحو الرحيل، أعلن النجم الإسباني الهداف فرناندو توريس في تصريحات خاصة لصحيفة «لوفيجارو» أنه جاهز تماماً للرحيل هذا الشتاء، بعد أن فقد الأمل في اللعب كأساسي أو على الأقل لفترات معقولة خلال المباريات.

وذكرت الصحيفة أن ما يزيد الأمور صعوبة بالنسبة لتوريس، العودة المؤكدة لمهاجم إسباني آخر هداف هو دييجو كوستا للعب في صفوف «الأتليتي» اعتباراً من شهر يناير القادم، وهو الموعد الذي حدده الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» لانتهاء العقوبة الموقعة على هذا النادي الإسباني بسبب تعاقده مع لاعبين «قصّر» مخالفاً بذلك قواعد اللعب «المالي النظيف».ومن جانبه ذكر راديو «كادينا سير» الإسباني أن كل هذه الأسباب السابقة بالإضافة إلى تدهور علاقته أساساً مع مديره الفني، أجبرت توريس على التفكير في الرحيل، ويعكف حاليا على دراسة أكثر من عرض تلقاه للعب في أندية أميركية أو صينية.جدير بالذكر أن توريس المولود في 20 مارس 1984 «33 عاماً» كتب اسمه بحروف من نور في سجل منتخب بلاده بفضل الهدف التاريخي الذي سجله في مرمى منتخب ألمانيا في نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية 2008 (1/‏‏صفر) وهو الهدف الذي منح الإسبان البطولة.وبدأ توريس مسيرته الاحترافية في نادي أتليتكو مدريد واستمر معه خلال الفترة من 2001الى 2007، ثم انتقل إلى الدوري الانجليزي حيث لعب لليفربول (07/‏‏2011) وتشيلسي (11/‏‏2014)، ثم انتقل إلى إيطاليا للعب لفريق «إيه سي ميلان» موسماً واحداً، ليعود بعده إلى بيته أتليتكو مدريد مرة أخرى عام 2015، وشارك توريس منتخبات بلاده في جميع المراحل السنية وتم تصعيده للمنتخب الأول في عام 2003.