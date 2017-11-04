«اليوفي» يجهز لـ «الحفلة 120» أمام بينفينتو

روما (د ب أ)

يحل نابولي، متصدر الدوري الإيطالي، ضيفا على كييفو في المرحلة الـ 12 للمسابقة، بعدما تعقدت أموره تماما في بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب خسارته الموجعة 2/‏ 4 أمام ضيفه مانشستر سيتي الانجليزي، على عكس يوفنتوس وروما اللذين اقتربا بشدة من الصعود للأدوار الإقصائية للمسابقة القارية.

ويسعى نابولي، الذي مازال محافظا على سجله خاليا من الهزائم في الدوري الإيطالي، لتعزيز صدارته للمسابقة المحلية، حيث يبتعد بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه إنتر، ولم يفقد سوى نقطتين فقط خلال 11 مباراة خاضها حتى الآن في البطولة.

في المقابل، يتطلع يوفنتوس ولاتسيو، صاحبا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، اللذان يتأخران بفارق ثلاث نقاط فقط عن الصدارة، لمواصلة ملاحقة نابولي وإنتر في صراع المنافسة على القمة.

وتحدث ماوريتسيو ساري مدرب الفريق عن مواجهة كييفو قائلاً: أعتقد أن هذه المباراة ستعيد إلينا القناعة والثقة بقدرتنا على المنافسة مع فرق القمة.