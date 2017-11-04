دورتموند والبايرن.. التحدي الكبير

برلين (د ب أ)
يخشى فريق بروسيا دورتموند من الخسارة أمام بايرن ميونيخ، خلال المباراة التي تجمعهما اليوم، في قمة مباريات الجولة 11 من الدوري الألماني «بوندسليجا» خاصة وأن الهزيمة ستجعل الفريق يبتعد بفارق 6 نقاط عن الصدارة.
وقبل أكثر بقليل من شهر لم يتلق دورتموند، الذي يدربه الهولندي بيتر بواش، أية هزيمة في الدوري، وكان يتصدر قمة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن بايرن. ولكن بعد 3 جولات وجد الفريق نفسه متأخراً بفارق 3 نقاط، ويمكن للأمور أن تزداد سوءاً اليوم.
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ولكن الفريق ظهر دائماً ضعيفاً في الناحية الدفاعية، وهو ما اتضح خلال خسارة الفريق أمام لايبزج 2/ 3 وأمام هانوفر 2/4، والتعادل أمام آينتراخت فرانكفورت 2/2، والأكثر من ذلك في دوري الأبطال، التي اقترب الفريق من توديعها، حيث خسر 1/ 3 أمام ريال وتوتنهام وتعادل مرتين أمام أبويل نيقوصيا 1/1
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