دورتموند والبايرن.. التحدي الكبير

برلين (د ب أ)

يخشى فريق بروسيا دورتموند من الخسارة أمام بايرن ميونيخ، خلال المباراة التي تجمعهما اليوم، في قمة مباريات الجولة 11 من الدوري الألماني «بوندسليجا» خاصة وأن الهزيمة ستجعل الفريق يبتعد بفارق 6 نقاط عن الصدارة.

وقبل أكثر بقليل من شهر لم يتلق دورتموند، الذي يدربه الهولندي بيتر بواش، أية هزيمة في الدوري، وكان يتصدر قمة جدول الترتيب بفارق 5 نقاط عن بايرن. ولكن بعد 3 جولات وجد الفريق نفسه متأخراً بفارق 3 نقاط، ويمكن للأمور أن تزداد سوءاً اليوم.

وظهر دورتموند كأنه لا يقهر في أول 7 مباريات،، حيث فاز بـ 6 مباريات، وتعادل في مباراة، وسجل 21 هدفاً، وتلقى هدفين.

ولكن الفريق ظهر دائماً ضعيفاً في الناحية الدفاعية، وهو ما اتضح خلال خسارة الفريق أمام لايبزج 2/‏‏ 3 وأمام هانوفر 2/‏‏4، والتعادل أمام آينتراخت فرانكفورت 2/‏‏2، والأكثر من ذلك في دوري الأبطال، التي اقترب الفريق من توديعها، حيث خسر 1/‏‏ 3 أمام ريال وتوتنهام وتعادل مرتين أمام أبويل نيقوصيا 1/‏‏1