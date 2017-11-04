«ذئاب مارادونا» أمام تحدي العروبة في «ديربي الفجيرة»

الفجيرة الاتحاد)

تقام 3 لقاءات مهمة، في الساعة الرابعة و55 دقيقة مساء اليوم، في ختام الجولة الأولى، لدوري الدرجة الأولى، يستضيف استاد الفجيرة مواجهة من «العيار الثقيل»، بين الفجيرة والعروبة، ويلتقي العربي مع الحمرية، ومصفوت مسافي.

وتكتسب مواجهة الفجيرة والعروبة بأهمية كبيرة، ودشن الفريقان الموسم الحالي، بالمواجهة معاً في تصفيات المجموعة الأولى بتمهيدي كأس رئيس الدولة، وحقق «الذئاب» فوزاً كبيراً قوامه ثلاثية نظيفة.

وتعتبر مواجهة اليوم هي الأولى رسمياً لـ «الأسطورة» بدوري الدرجة الأولى، ويعول مارادونا على مجموعة من اللاعبين البارزين الذين تعاقد معهم النادي، وحقق معهم صدارة المجموعة في تصفيات الكأس، والتأهل إلى دور الـ 16، رغم الخسارة أمام مسافي في الجولة الأخيرة، ويقودهم الفرنسي عمر كاسوكو ومواطنه برافو.

وفي المقابل، فإن العروبة، بقيادة مدربه الكرواتي رودين، يسعى لرد اعتباره من خسارة البداية أمام «الذئاب»، وتدشين بداية قوية في الدوري، بعد أن حل وصيفاً في مجموعة «تمهيدي الكأس» خلف الفجيرة، بفارق المواجهات المباشرة، ويملك الفريق العديد من المفاتيح المهمة، وتعاقد مع ثلاثة لاعبين مواطنين، هم، وليد سالم، وبشير سعيد، ونواف مبارك، أصحاب الخبرات الكبيرة، مع عدد من العناصر المتميزة أمثال الكاميروني هنري تنساما، والأردني أحمد سمير.

ويلتقي العربي والحمرية في مباراة مثيرة، باستاد العربي في أم القيوين، وهي مواجهة صعبة، والأولى بينهما، حيث لم يلتق الفريقان في تصفيات الكأس، لوقوعهما في مجموعتين مختلفتين، حيث احتل العربي المركز الأخير في المجموعة الثانية برصيد نقطة، أما الحمرية خرج من سباق التأهل، بعد حلوله في المركز الرابع ضمن المجموعة الأولى بـ 6 نقاط فقط.

وفي اللقاء الثالث، يستضيف مصفوت فريق مسافي في مباراة مهمة للفريقين اللذين يبحثان عن بداية قوية في الدوري، وأشار سليمان البلوشي مدرب مصفوت إلى أن فريقه جاهز للانطلاقة الأولى، ومعنويات اللاعبين عالية، والفريق يملك مؤهلات المنافسة على التأهل إلى دوري الخليج العربي.