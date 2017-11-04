بني ياس يعود من دبا الحصن بـ «الصيد الثمين»

فيصل النقبي (الفجيرة)

حصد اتحاد كلباء وبني ياس أول 3 نقاط، في بداية دوري الدرجة الأولى أمس، حيث حقق «النمور» فوزاً صعباً على رأس الخيمة بهدف حمل توقيع البرازيلي تياجو سانتوس، وبالنتيجة ذاتها عاد «السماوي» من ملعب دبا الحصن بـ «العلامة الكاملة»، عندما تفوق بني ياس بهدف أيضاً أحرزه المدافع محمد قاسم بالخطأ «النيران الصديقة» في شباك فريقه، فيما تعادل الذيد مع خورفكان بهدف لكل منهما في مباراة مثيرة.

واحتاج اتحاد كلباء إلى 76 دقيقة، لتخطي عقبة «الخيماوي»، بهدف تياجو سانتوس الذي انقض على الكرة المرتدة من الحارس، ويودعها الشباك، معلناً عن أول انتصار لـ «النمور» في البطولة، وحفلت المباراة بالإثارة بين الفريقين، حيث دافع لاعبو «الخيماوي» عن مرماهم ببسالة، وفي المقابل أضاع مهاجمو اتحاد كلباء العديد من الفرص للتسجيل على مدار الشوطين، خاصة من جانب الثنائي البرازيلي تياجو سانتوس وجوستافو دوس سانتوس، ومعهما شاهين سرور الدرمكي، حيث رفضت الكرة دخول مرمى «الخيماوي» في أكثر من 4 فرص ثمينة، ورغم حصار «النمور» لمرمى «الخيماوي»، إلا أن الدفاع صمد في وجه «الآلة الهجومية»، إلا في كرة الهدف التي شهدت خطأ دفاعي، عندما سدد جوستافو كرة قوية، يتصدى لها الحارس علي عبدالكريم، وترتد إلى تياجو سانتوس الذي يسجل الهدف الغالي، ويمنح فريقه النقاط الثلاث.

وعلى ملعب دبا الحصن، عاد «السماوي» بفوز مهم وثمين أمام دبا الحصن الذي قدم مباراة كبيرة، ومنذ انطلاقة صافرة الحكم أحمد عيسى، وضحت رغبة الفريقين في الفوز، ودخل لاعبو دبا الحصن اللقاء، بطموح الثأر من خسارتهم الأولى أمام «السماوي» في «الشامخة»، ضمن التصفيات التمهيدية للكأس، وفي المقابل فقد حاول «السماوي» التحكم في مجريات اللقاء، عبر الكرات القصيرة في وسط الملعب، واستفاد من خطأ المدافع محمد قاسم في الدقيقة 32 الذي أودع الكرة بالخطأ في مرماه، وفي الشوط الثاني، تصدى مدافعو «السماوي» للمحاولات الخطيرة أمام المرمى، لينتهي اللقاء بانتصار مهم للضيوف.

وفي اللقاء الثالث، تعادل الذيد مع خورفكان، في مباراة مثيرة، باستاد الذيد، وتقدم خورفكان بهدف التونسي محمد علي بن حمودة في الدقيقة 19، وتعادل الذيد بهدف عبدالعزيز سعيد في الدقيقة 50، ليخرج الفريقان بنقطة ثمينة. أدار اللقاء ناصر العلي ومعه يعقوب يوسف وعبدالرحمن الهاشمي، وراقب المباراة سعيد سريح.