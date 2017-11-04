العامري: «الإعلانات» حرمت الجماهير من مساندة الفريق !

دبي (الاتحاد)

حرص أعضاء مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم، على الجلوس إلى جانب مشجعي «الإمبراطور» في مدرجات الدرجة الثانية، باستاد راشد، التي خصصت لأنصار «الأصفر»، دعماً للاعبين، وتأكيداً على الدور الكبير لـ «جمهور الذهب» في مساندة اللاعبين، بعد أن فاضت بهم المقاعد المخصصة في الملعب، في الوقت الذي لم تجد فيه أعداد كبيرة فرصة الدخول للمباراة.

وعبر محمد العامري عضو مجلس الإدارة المدير التنفيذي للوصل، عن سعادتهم بالفوز المستحق في «الديربي»، وقال: راضون عن نتيجة قرار لجنة الاستئناف المرتقب في اجتماعها المقبل، بغض النظر عن طبيعته، بعد الاستماع لدفوعات النادي.

وعن عدم دخول أعداد جمهور الوصل إلى الملعب، قال: حرام أن مشجعاً يملك تذكرة لدخول مباراة، لا يتمكن من مساندة فريقه، في الوقت الذي خلت فيه الكثير من المقاعد في الطرف الثاني للملعب، موضحاً أن أعداداً من جمهور «الأصفر»، والمحدد بـ3370 تذكرة، لم تتمكن من الدخول، بسبب امتلاء المكان المخصص، في ظل وجود إعلانات على المدرجات في أماكن جلوس الجمهور.