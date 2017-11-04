جابريل وروزا «ثنائي السامبا» الجديد في دورينا

فيصل النقبي (الفجيرة)

كشف لقاء دبا الفجيرة وحتا الذي انتهى بالتعادل 2-2، عن بروز ثنائي برازيلي جديد، في دوري الخليج العربي، على طريقة ليما وكايو في الوصل، وهما فرناندو جابريل وصاموئيل روزا اللذان أحرزا أكثر من 85 % من أهداف حتا «9 أهداف»، بواقع «رباعية» لجابريل و«ثلاثية» لروزا، مقابل هدف لكل من لماهر جاسم وسبيل المدني، وتوهج روزا في لقاء دبا الفجيرة أمس الأول، بعد أن سجل «ثنائيته الثانية»، في مرمى فهد محمد خلال عامين، ومحصلة 4 أهداف في شباك «النواخذة»، كما أنها الثنائية الثانية لفريقه هذا الموسم، بعد نجاح مواطنه جابريل في إحراز هدفين في مرمى الشارقة بالجولة الرابعة.

وعبر روزا عن سعادته بنجاح فريقه في حصد نقطة مستحقة أمام منافس قوي قدم مباراة كبيرة. وقال: ترجمت جهود زملائي إلى هدفين، وأصبحت هدافاً بـ «التخصص» في مرمى «النواخذة»، وامتدح روزا المردود الفني الذي قدمه الفريق، خاصة جابريل والانسجام على يد المدرب نزار محروس، مشيراً إلى أنه واثق في أن الأداء سيكون أكثر قوة أمام النصر في الجولة القادمة.

وعلى صعيد آخر، دفع «النواخذة» ثمن أخطاء الدفاع للقاء الثالث على التوالي، مما يدق ناقوس الخطر في المواجهات المقبلة، وسبق أن وقع الخط الخلفي في أخطاء خلال مباراتي النصر والظفرة، بالطريقة نفسها، وكلها مؤثرة على النتيجة، واقتصرت المكاسب على نجاح المهاجم ديالو في تسجيل هدفه الثالث على التوالي، فضلاً عن المشاركة الأولى لنهيان العبدولي لاعب الارتكاز، وقدم 45 دقيقة جيدة، قبل أن يتم استبداله بناصر عبدالهادي. ونجح الأردني ياسين البخيت لاعب دبا الفجيرة الذي واجه فريقه السابق للمرة الثالثة خلال موسمين في الحصول على ركلة جزاء، بعد أن عرقله عبدالله النوبي في الدقيقة، وترجمها المغربي إدريس فتوحي إلى هدف، وأكد البخيت حزنه لخسارة نقطتين أمام حتا، لأن فريقه يستحق الفوز، عطفاً على المستوى المتميز الذي ظهر به اللاعبون وقدم عيسى عبيد مهاجم حتا عقب مشاركته بدلاً من سعد خميس مستوى متميز، وكان أحد أسباب خروج فريقه بنقطة التعادل، بعد أن أهدى روزا كرة رأسية أمام المرمى، ليضعها روزا في الشباك، وكاد أن يخطف نقاط المباراة لو أستغل الفرصة الذهبية التي أتيحت له أمام مرمى فهد، محمد حيث أطاح بالكرة بعيداً، وتقدم عيسى عبيد بالشكر إلى نزار محروس على الفرصة التي منحها له، وقال المباراة جاءت صعبة وقوية، لذلك فإن النقطة أمام منافس يلعب على أرضه تعتبر إيجابية.