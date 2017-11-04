«الفاسكو».. سر الخلطة الأرجنتينية !

معتصم عبدالله، وليد فاروق (دبي)

ما بين الصربية والرومانية والإيطالية، اختلفت المدارس التدريبية للنصر، خلال موسم ونصف موسم، وبقيت الحقيقة الثابتة في تفوق الأرجنتيني رودولفو أروبارينا مدرب الوصل، على أقرانه من مدربي «العميد»، بقيادة «الإمبراطور» إلى الفوز الثالث على التوالي أمام الجار «الأزرق»، ومعادلة عدد الانتصارات مع المنافس في «ديربي بر دبي» بـ29 فوزاً لكل فريق، مقابل التعادل في 27 مباراة، في الطريق نحو عودة عصر التفوق «الأصفر».

ولم يلغ نجاح البرازيلي فابيو ليما الدور المؤثر للقراءة الفنية الناجحة للأرجنتيني أروابارينا، والذي أعاد بتفوقه على منافسه الإيطالي برانديلي المدرب الحالي لـ «العميد»، علو كعبه أمام المدربين السابقين لـ «الأزرق» الصربي إيفان يوفانوفيتش، والروماني دان بيتريسكو بالفوز 2-1 في مباراتي الدوري الموسم الماضي، رغم أن ليما «عريس الديربي»، والطرف الأول في «سيناريو الأزمة» بين الفريقين بسبب واقعة الفيديو، بفضل استغلال كرتين ثابتتين من ركلة ركنية، وأخرى من ضربة حرة، في تسجيل هدفي الفوز، ليصبح هدافاً لديربي بر دبي في العصر الحالي، من فئة السبعة نجوم بفضل أهدافه الـ7، ويقف نجاح الوصل في الشوط الثاني لمبارياته في الدوري «شوط المدربين»، شاهد إثبات على القدرات الفنية العالية للأرجنتيني رودولفو في حُسن قراءة الملعب، وتحفيزه للاعبين، خلال فترة ما بين الشوطين، بعدما رفعت ثنائية ليما في شباك «العميد» أمس الأول في الدقيقتين 72 و80، سجل أهداف الوصل في الشوط الثاني إلى 11 من أصل 14 سجلها في البطولة، وهو ما تصل نسبته إلى 78,5% من جملة أهداف الفريق.

وحصد «الإمبراطور» الذي نجح في تعزيز موقعه على صدارة الدوري، 15 نقطة من أصل 17، بفضل تميزه في الشوط الثاني، باستثناء التعادل السلبي أمام الجزيرة في الجولة الخامسة، بعدما منحه هدف ليما في الشوط الثاني أمام العين نقطة إيجابية بالتعادل خارج القواعد بالتعادل 2-2، مقابل حصد نقاط الفوز أمام الإمارات 3-1، بفضل ثنائية كايو وليما في الشوط الثاني، وهو السيناريو ذاته الذي تكرر أمام الشارقة والوحدة 2-1 على التوالي، بجانب تفوقه على دبا الفجيرة 3-2، بهدفي حميد عباس وكايو في الشوط الثاني، قبل ثنائية ليما أمس الأول.

وبرهن «الفاسكو» الذي قاد الوصل للحفاظ على سجله خالياً من الخسارة في 19 مباراة على التوالي بالدوري في مباراة أمس الأول، على «رباطة جأشه»، بعدما واجه موقفاً صعباً، في إطار التحضير للمباراة، حيث تلقى نبأ إيقاف ليما وكايو بقرار لجنة الانضباط من مدير الفريق في منتصف التدريب الرئيسي لمباراة «الديربي»، ليجري تعديلاً سريعاً على أسلوب لعب الفريق، والاستعانة بلاعبي الدكة عبدالله كاظم وحميد عباس، قبل أن يعود في اليوم التالي، ليغير مجدداً استراتيجيته للمباراة، في ظل أهلية مشاركة «الثنائي البرازيلي»، بقرار «الاستئناف» الذي أوقف تنفيذ قرار «الانضباط».