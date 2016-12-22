أفول التعالي أو ليل العالم

محمد سبيلا

بدأت وتيرة تطور التاريخ العالمي منذ منتصف القرن التاسع عشر تتسارع بالتدريج، بموازاة التطور العلمي والتقني والصناعي الذي شهدته البشرية المتقدمة.

وقد صاحب التحولات العلمية/‏‏التقنية تلاطم موجات ثقافية وفكرية لا تقل تسارعاً وتغيراً بالنسبة لنا نحن العرب، كما بقية شعوب التلقي والمشاهدة، وجعلتنا من أبرز ضحاياها. ولذلك اختلط علينا المشهد، وأضفنا إلى صدمة الحداثة صدمات الوعي بها. فما أن تستقر علينا موجة حتى تلطمنا موجات أخرى.

اليوم نحن العرب نعيش -على الأقل ثقافياً- في حالة «دوخة» تجاه تلاطم موجات الحداثة وما بعد الحداثة، فلا نكاد نميز إحداها عن الأخرى، خاصة أن هذه الموجات تطال كل مستويات الوجود الاجتماعي: التقنية-الصناعة-المعمار-الفن-الثقافة-الفكر...

انطلق نقاش موسع حول ما بعد الحداثة مع صدور كتاب «الشرط ما بعد الحداثي» الذي ربطها بأفول صدقية الحكايات الكبرى التي كانت تسند الخطاب الفلسفي للحداثة، والتي فتحت النقاش حول إمكان نهاية الحداثة والدخول في طور حضاري جديد لم تتحدد ملامحه بعد، لكن سمته الأساسية هي حالة الخروج والانفصال عن الحداثة والدخول في طور تاريخي جديد.