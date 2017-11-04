«الأجنحة العنابية 12» تصنع «الخطورة الفائقة»!

عمرو عبيد (القاهرة)

يملك «أصحاب السعادة» ثاني أفضل هجوم في الدوري، بسبب وجود الثنائي الخطير، الأرجنتيني تيجالي والمغربي باتنا، حيث أحرز الأول 5 أهداف تضعه في المرتبة الثالثة، ضمن قائمة أفضل الهدافين، بينما يتوهج الثاني بصورة لافتة ومبهرة، بعد إحرازه 4 أهداف، في المرتبة الرابعة ضمن الهدافين، بالإضافة إلى تصدره قائمة أفضل صناع الأهداف، بخمس تمريرات حاسمة، وهو ما يعني أن باتنا «27 عاماً» يشكل بمفرده 64% من قوة هجوم «العنابي»، وهو عكس ما يحدث على الجانب الآخر إذ يعاني «الزعيم» كثيراً في تلك المواجهة، بسبب غياب ثنائي الهجوم المؤثر، بيرج ودوجلاس للإيقاف، وهو ما يعني غياب 66.6% من القوة الهجومية لـ «البنفسج»، حيث أسهم الثنائي في تسجيل وصناعة 10 أهداف من إجمالي 15 هدفاً، أحرزها صاحب الهجوم الأقوى في البطولة.

ولا تزال أجنحة «العنابي» تصنع الخطورة الفائقة، بعدما ساهمت في تسجيل 12 هدفاً، من إجمالي حصاد الفريق بنسبة 85.7%، وهو ما يضع دفاع «البنفسج» تحت التهديد، لأن 75% من الأهداف التي سكنت مرماه، جاءت عبر الجبهتين خاصة الناحية اليسرى التي تسببت في اهتزاز الشباك 5 مرات، وتزداد خطورة الوحدة بسبب القدرة العالية على الاختراق والتوغل، وسجل الفريق كل أهدافه من داخل منطقة الجزاء .

من جهة أخرى، تمكن العين من إحراز كل الأهداف عبر الهجمات المنظمة، في إشارة إلى قدرة الفريق الجماعية، مع إضافة ميزة حسن استغلال التمريرات العرضية التي أسفرت عن تسجيل 5 أهداف بشكل مباشر بنسبة 33.3% من إجمالي الحصاد الهجومي.