الإمارات تنتظر استضافة كونجرس «دولي» الملاكمة

رضا سليم (دبي)

ينتظر اتحاد الملاكمة قرار الاتحاد الدولي للعبة بالموافقة على استضافة كونجرس الاتحاد الدولي الذي سيقام يناير 2018، ويشهد إعادة انتخاب الرئيس والأعضاء، وسيصدر القرار النهائي في هذا الخصوص خلال اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي التي افتتحت امس في دبي، وتستمر على مدار يومين، بحضور أنس العتيبة رئيس الاتحاد وحسن الحمادي الأمين العام.

ترأس الاجتماع، الإيطالي فرانكو فاسيليني، نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الأوروبي، الرئيس الحالي المؤقت في حضور نواب رئيس الاتحاد الدولي، وأعضاء المكتب التنفيذي، ورؤساء الاتحادات القارية، ورؤساء اللجان العامة، ورؤساء الإدارات المختلفة في الهيكل التنظيمي للإدارة التنفيذية بالاتحاد الدولي، ويشهد الاجتماع وضع خريطة الطريق لمستقبل الملاكمة في العالم، والاتفاق على عقد اجتماع الجمعية العمومية في يناير المقبل لإعادة انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب التنفيذي.

ويأتي الاجتماع في ظروف صعبة يمر بها الاتحاد الدولي بعد عزله رئيسه من منصبه، وإيقافه عن العمل من قبل لجنة السلوك بالاتحاد الدولي، على ضوء مخالفات مالية، وتمت إقالة المدير التنفيذي على خلفية الفساد، وتكليف الإيطالي فرانكو فاسيليني، نائب رئيس الاتحاد الدولي رئيس الاتحاد الأوروبي من قبل المكتب التنفيذي بتولي مهمة الرئيس، والذي رأس اجتماع الأمس.

وأكد أنس العتيبة أن اجتماع المكتب التنفيذي هو الأهم في هذه المرحلة، نظراً للظروف التي يمر بها الاتحاد الدولي، وراي الجميع أن الإمارات جهة محايدة لاستضافة اجتماع المكتب التنفيذي، التي سيخرج بقرارات مهمة من شأنها أن تزيح الستار عن المرحلة المقبلة، للعبة الملاكمة، مشيرا إلى أن اختيار الإمارات يعكس ثقة المجتمع الدولي للإمارات وقدرتنا على استضافة أي حدث عالمي.