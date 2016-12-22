أكيرا كوروساوا.. «سنساي» السّينما اليابانيّة

كتابة ــ كيم بردو

ترجمة - أحمد حميدة

يقول فرانسيس فورد كوبولا: «غالباً ما ينتج كبار السّينمائيّين رائعة كبرى تضمن لهم الصّيت والانتشار، أمّا كوروساوا فقد أنتج ثمانياً أو تسعاً من تلك الرّوائع. إنّه بحقّ واحد من الاثنين أو الثلاثة المعلّمين الكبار في تاريخ السّينما المعاصرة».

إنّ الرّوائع الثّماني أو التّسع التي يلمِّح إليها كوبولا، هي من دون شكّ: «فرسان السّاموراي السّبعة»، و«أن نعيش»، و«قصر العنكبوت»، و«راشومون»، و«كاغاموشا»، و«الكلب المسعور»، و«ما بين السّماء والجحيم»، أو أيضا «أحياء المعدمين»، و«يوجمبو».

من السّينمائيّين من يعطي أفضل ما لديه في إنتاجه السّينمائيّ الأوّل، ومنهم، وهؤلاء هم الأغلبيّة، من لا يتأكّد نجاحهم إلاّ بمضيّ السّنين. وينتمي كوروساوا إلى هذا الصّنف الثّاني، إذ كان عليه أن ينتج سبعة أفلام قبل أن يُخرج رائعته الأولى «الملاك النّشوان»، الذي شكّل انعطافة مهمّة في مسيرته السّينمائيّة. لقد كان ذلك سنة 1948، وستكون السّنوات العشر التي ستلي هذا العمل بمثابة العشريّة الذهبيّة في حياة كوروساوا السّينمائيّة، أي تلك التي ستمنحنا أعماله الباقية والمجيدة. أمّا السّنوات السّبعين، فإنّ حصيلتها كانت غير ثابتة ومتفاوتة القيمة، إذ تخلّلتها في بعض الأحيان أفلام ناجحة، فيما مُنيت الأخرى بفشل ذريع وموجع. أمّا سنة 1980، فقد كانت سنة التّتويج بفيلم «كاغاموشا» الذي سيحوز على التّانيت الذّهبي في مهرجان «كان» السّينمائي. وكوروساوا السّنوات الثّمانين والتّسعين، أي ذلك الذي أخرج «كاغاموشا» و«رانْ» و«رابسودي أغسطس» و«مادادايو»، هو ذلك الإنسان الهادئ والمشرق، الذي أدرك بمسيرته المهنيّة والفكريّة والفنيّة درجة الصّفاء المطلق. وفضلاً عن لقب «الإمبراطور» الذي أسبغه عليه النقّاد الغربيّون، فإنّه أضحى بما أنتجه من روائع يُلقّب في اليابان بـ«السّنسايْ» أي المعلّم.