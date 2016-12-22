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هنا الغابة.. هنا الكتابة
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تاريخ النشر: الخميس 22 ديسمبر 2016

إسماعيل غزالي

لا أظنّ أن هيدغر لاذ بكوخ في الغابة السوداء إلا بتأثير من نيتشه، الذي طالما ردّد بقوة أن الفلسفة هي المشي في الثلوج على قمم الجبال. نيتشه المعروف بعزلته الضارية في غابات شمال إيطاليا، في تخوم جبال الألب المرعبة، حيث أنجز معظم كتبه المريبة.

عندما يتحدث هيدغر عن الغابة، كما في نصه (وحدها الغابة)، إنما يعيد تشكيل صدى ما كتبه نيتشه سابقاً عن التماهي الأنطولوجي بين ذاته القلقة على نحو عاصف وبين العزلة الوحشية في الغابة والمشي على جرف الهاوية لجبال شاهقة تطل من كتف الحياة على القرار المفزع للأودية والسفوح الغائرة.

الغابة الحاضرة

في كتابتهما معاً (هيدغر ونيتشه) تتحول الغابة إلى مصدر غامض وعتيد لإنتاج المعنى وصوغ الفكرة الخالصة. الغابة الخفية في مطبخ هذه الكتابة، هي ما يمنح الخطاب صلابته الشبيهة بصلابة أشجار التنوب الواقفة في وجه الرياح والعواصف وعنف الشتاءات القوطية. هي ما يمنح الكتابة نفسها كثافتها المتشعبة. وهي ما يدس في جهات النص المظلمة ثلج الأعالي، وكوابيس الهاوية معاً.

إن الغابة هنا تتراجع إلى الخلف كسرّ من أسرار الخلق، لا تفصح عن نفسها كموضوع أو كأفق جمالي في الكتاب، إنها واقفة في كواليس الخطاب، لا تتلصص على ما يصخب أو يهسهس فيه، بل تنتصب في خفاء كمرآة شيطانية يرتهن إليها وجود الكلمات. تنتصب هناك كحلم يرتهن إليه إيقاع اللغة وهذيان الفكرة. تنتصب هناك كعاصفة مريبة يرتهن إليها نديف المعاني. ... المزيد
     
 

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