هنا الغابة.. هنا الكتابة

إسماعيل غزالي

لا أظنّ أن هيدغر لاذ بكوخ في الغابة السوداء إلا بتأثير من نيتشه، الذي طالما ردّد بقوة أن الفلسفة هي المشي في الثلوج على قمم الجبال. نيتشه المعروف بعزلته الضارية في غابات شمال إيطاليا، في تخوم جبال الألب المرعبة، حيث أنجز معظم كتبه المريبة.

عندما يتحدث هيدغر عن الغابة، كما في نصه (وحدها الغابة)، إنما يعيد تشكيل صدى ما كتبه نيتشه سابقاً عن التماهي الأنطولوجي بين ذاته القلقة على نحو عاصف وبين العزلة الوحشية في الغابة والمشي على جرف الهاوية لجبال شاهقة تطل من كتف الحياة على القرار المفزع للأودية والسفوح الغائرة.

الغابة الحاضرة

في كتابتهما معاً (هيدغر ونيتشه) تتحول الغابة إلى مصدر غامض وعتيد لإنتاج المعنى وصوغ الفكرة الخالصة. الغابة الخفية في مطبخ هذه الكتابة، هي ما يمنح الخطاب صلابته الشبيهة بصلابة أشجار التنوب الواقفة في وجه الرياح والعواصف وعنف الشتاءات القوطية. هي ما يمنح الكتابة نفسها كثافتها المتشعبة. وهي ما يدس في جهات النص المظلمة ثلج الأعالي، وكوابيس الهاوية معاً.