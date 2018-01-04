100 لاعب ولاعبة من 30 دولة في النسخة الرابعة

شمسة سيف (أبوظبي)

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، «أم الإمارات»، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ورئيسة ناديي أبوظبي والعين للسيدات، تنطلق اليوم على حلبة صالة التزلج بمدينة زايد الرياضية وعلى مدى أربعة أيام، فعاليات النسخة الرابعة لكأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولي للتزلج الاستعراضي على الجليد، بتنظيم الأكاديمية، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الرياضات الجليدية، وتحت إشراف الاتحاد الدولي للتزلج الاستعراضي.

وتستمر البطولة حتى الأحد المقبل، بمشاركة 100 متزلج ومتزلجة من 30 دولة، يجتمعون من جديد في أبوظبي التي تسير على خطى ثابتة لتصبح عاصمة عالمية للرياضة، واستحقت البطولة وبجدارة أن تضع لها مكاناً في أجندة الاتحاد الدولي، لتستمر بجهود الأكاديمية والاتحاد في زيادة عدد المشاركات، خاصة من قبل الناشئين الإماراتيين الذين ازدادت مواظبتهم على التدريبات بشكل ملحوظ منذ انطلاق الكأس عام 2015.

ويتكون الفريق الإماراتي من 4 متزلجين هم زهرة لاري، أميرة مبارك، ذياب الدرمكي وهدى بدران، والذين يشاركون في الفئات المختلفة، واستقطبت مشاركتهم الاستثنائية اهتمام العلامات التجارية العالمية لتكون بذلك نايكي راعي الزي الخاص بالفريق هذا العام.

ويحظى الحدث على الدعم السنوي من قبل مجلس أبوظبي الرياضي، ومستشفى هيلث بوينت، بالإضافة إلى مجلة زهرة الخليج وقناة أبوظبي الرياضية، بالإضافة إلى نادي الإمارات للتزلج.

وتسعى أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية لجعل فعالياتها أكثر إمتاعاً للعائلة ككل، لذلك وعلى هامش البطولة تستضيف الأكاديمية من جديد قرية المرح العائلية التي توفر أنشطة للأطفال.

وانطلقت البطولة عام 2015 نتيجة التعاون بين أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومجلس أبوظبي الرياضي، واتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، والذي أثمر عن زيادة عدد المشاركين ما جعل الإمارات، متمثلة باتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، تنال العضوية الكاملة للاتحاد الدولي للتزلج على الجليد.