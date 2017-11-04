"الفنون التشكيلية" تشارك في "الشارقة للكتاب"

الشارقة (الاتحاد)

تشارك جمعية الإمارات للفنون التشكيلية بجناح تعريفي ضمن معرض الشارقة الدولي للكتاب الدورة 36 ، ويضم جناح الجمعية العديد من المنشورات التاريخية المهمة التي ساهمت في تأسيس حركة الفنون منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، تمثلت في مجلة التشكيل المتخصصة في الفنون، والتي صدر عددها الأول عام 1984، وخط تاريخي للمعارض التي تقيمها الجمعية منذ التأسيس وحتى آخر معرض النسخة الـ34 الذي حمل اسم "سفينة نوح".

من جانب آخر، تشهد الجمعية توقيع كتاب الفنان العالمي الراحل "حسن شريف" مساء يوم الأحد الموافق 5 نوفمبر بركن التواقيع داخل معرض الشارقة للكتاب، ويعد شريف رائد المدرسة المفاهيمية أحد ألمع الأسماء الفنية التي ساهمت في الحركة التشكيلية، ويجيء الكتاب تخليداً لمساهمة في إثراء المشهد الفني المحلي والعالمي، ويشهد التوقيع كلاً من عادل خزام محرر الكتاب، وناصر عبد الله رئيس مجلس إدارة الجمعية ولفيف من الفنانين والكتاب.

من جهته، قال عبدالله: «إن الجمعية منذ تأسيسها تسعى إلى عكس تراث وثقافة دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاهتمام بالفنانين من الشرائح والجنسيات كافة»، مشيداً بالدور الفاعل الذي تلعبه الجمعية كوعاء راسخ القدم، وحسب ناصر فإن جناح الجمعية يعد بوابة وفرصة لتعريف الجمهور والجيل الناشئ بالأنشطة والفعاليات التي تلعب دوراً في صقل تجارب المبتدئين والهواة من الفنانين، علاوة على إعطاء لمحة جيدة لسرد المنجز التاريخي الذي تذخر به الجمعية كواحدة من الكيانات الفنية الرائدة داخل الإمارات وخارجها.